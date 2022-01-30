RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Вакцинованим пенсіонерам
повідомили, коли почнеться...

Вакцинованим пенсіонерам повідомили, коли почнеться...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 10:25

Вакцинованим пенсіонерам повідомили, коли почнеться...

Пропонуємо до обговорення:
Запис на отримання смартфонів для вакцинованих українців віком від 60 років розпочнеться у квітні 2022 року.

Дивися повний текст Вакцинованим пенсіонерам повідомили, коли почнеться запис на отримання смартфонів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97424
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 10:25

Молодцы, рубят бабло по взрослому :) И вроде как для людей, таланты ;) Можно еще каждому пенсионеру по аппарату измерения давления, тоже можно нехило поднять, но это ближе к выборам, абы 2 зайцев одним выстрелом.
Igorten
 
Повідомлень: 4623
З нами з: 01.11.11
Подякував: 42 раз.
Подякували: 1372 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:40

Довбо...дятли. Інших слів нема.
nikatrunko573
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38
З нами з: 17.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 16:41

Смартфоны - конфискат с таможни?
rajdugasat
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11
З нами з: 26.11.19
Подякував: 4 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 18:33

В армии было так кто курит тому выдавали сигареты, кто нет тому конфеты. +- справедливо. Здесь кто подставил плечо под иглу несколько раз 1000 грн + 500 грн + смартфон и еще за бюджетные деньги организована покупка доз и оплачена аренда и труд медработников. А диабетчикам (у них своя игла), кто очкует или не хочет им ничего. При этом в бюджетный котел сбрасываемся все. Где-то тут перекос в распределении бюджетных средств? Или все справедливо?
spread
 
Повідомлень: 1147
З нами з: 21.11.08
Подякував: 9 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 22:21

Пожалуй и я запишусь на телефончик. Моим внукам пригодится! :-)
Svetas
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23
З нами з: 01.02.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 22:25

  nikatrunko573 написав:Довбо...дятли. Інших слів нема.
Они свои откаты с 11 млн телефонов хапнут и неплохо заработают. Тут эти самые дятлы - не они, тут это кто то другой. Может мы? Это же наши налоги! :D
Svetas
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23
З нами з: 01.02.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 22:44

  Svetas написав:
  nikatrunko573 написав:Довбо...дятли. Інших слів нема.
Они свои откаты с 11 млн телефонов хапнут и неплохо заработают. Тут эти самые дятлы - не они, тут это кто то другой. Может мы? Это же наши налоги! :D

Это не выплаченные заработные платы.
Это не выполненный оборонный заказ.
Это учителя, врачи, больнички,... без заработных плат.
Это офшоры в Швеции, Италии, Лондоне, Омане,....
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9357
З нами з: 20.09.12
Подякував: 742 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 23:00

  spread написав:В армии было так кто курит тому выдавали сигареты, кто нет тому конфеты. +- справедливо. Здесь кто подставил плечо под иглу несколько раз 1000 грн + 500 грн + смартфон и еще за бюджетные деньги организована покупка доз и оплачена аренда и труд медработников. А диабетчикам (у них своя игла), кто очкует или не хочет им ничего. При этом в бюджетный котел сбрасываемся все. Где-то тут перекос в распределении бюджетных средств? Или все справедливо?

есть еще онкобольгные , есть еще на гемодиализе
yama
 
Повідомлень: 4156
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8396 раз.
Подякували: 994 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 10:13

  Kudrjavuy написав:
  Svetas написав:
  nikatrunko573 написав:Довбо...дятли. Інших слів нема.
Они свои откаты с 11 млн телефонов хапнут и неплохо заработают. Тут эти самые дятлы - не они, тут это кто то другой. Может мы? Это же наши налоги! :D

Это не выплаченные заработные платы.
Это не выполненный оборонный заказ.
Это учителя, врачи, больнички,... без заработных плат.
Это офшоры в Швеции, Италии, Лондоне, Омане,....

Ну так Зеленский же не лох какой-то ....
akido
 
Повідомлень: 370
З нами з: 18.02.21
Подякував: 68 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 08 лют, 2022 13:21
39 5025
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лют, 2022 15:01
Tamagoch
Авіалінії «Нової пошти» отримали перші літаки: коли... 1, 2
R2 » Пон 07 лют, 2022 16:56
14 1441
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лют, 2022 09:31
_hunter
У Пенсійному фонді розповіли, коли час на інвалідності...
R2 » Нед 30 січ, 2022 21:48
3 800
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лют, 2022 15:34
Kudrjavuy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1176)
10.02.2022 10:32
Рынок ОВГЗ (2746)
10.02.2022 09:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.