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Вакцинованим пенсіонерам повідомили, коли почнеться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 лют, 2022 10:25
Пропонуємо до обговорення:
Запис на отримання смартфонів для вакцинованих українців віком від 60 років розпочнеться у квітні 2022 року.
Дивися повний текст Вакцинованим пенсіонерам повідомили, коли почнеться запис на отримання смартфонів
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R2
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Додано: Сер 09 лют, 2022 10:25
Молодцы, рубят бабло по взрослому
И вроде как для людей, таланты
Можно еще каждому пенсионеру по аппарату измерения давления, тоже можно нехило поднять, но это ближе к выборам, абы 2 зайцев одним выстрелом.
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Igorten
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Додано: Сер 09 лют, 2022 12:40
Довбо...дятли. Інших слів нема.
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nikatrunko573
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Додано: Сер 09 лют, 2022 16:41
Смартфоны - конфискат с таможни?
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rajdugasat
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Додано: Сер 09 лют, 2022 18:33
В армии было так кто курит тому выдавали сигареты, кто нет тому конфеты. +- справедливо. Здесь кто подставил плечо под иглу несколько раз 1000 грн + 500 грн + смартфон и еще за бюджетные деньги организована покупка доз и оплачена аренда и труд медработников. А диабетчикам (у них своя игла), кто очкует или не хочет им ничего. При этом в бюджетный котел сбрасываемся все. Где-то тут перекос в распределении бюджетных средств? Или все справедливо?
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spread
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Додано: Сер 09 лют, 2022 22:21
Пожалуй и я запишусь на телефончик. Моим внукам пригодится! :-)
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Svetas
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Додано: Сер 09 лют, 2022 22:44
Svetas написав: nikatrunko573 написав:
Довбо...дятли. Інших слів нема.
Они свои откаты с 11 млн телефонов хапнут и неплохо заработают. Тут эти самые дятлы - не они, тут это кто то другой. Может мы? Это же наши налоги!
Это не выплаченные заработные платы.
Это не выполненный оборонный заказ.
Это учителя, врачи, больнички,... без заработных плат.
Это офшоры в Швеции, Италии, Лондоне, Омане,....
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Kudrjavuy
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Додано: Сер 09 лют, 2022 23:00
spread написав:
В армии было так кто курит тому выдавали сигареты, кто нет тому конфеты. +- справедливо. Здесь кто подставил плечо под иглу несколько раз 1000 грн + 500 грн + смартфон и еще за бюджетные деньги организована покупка доз и оплачена аренда и труд медработников. А диабетчикам (у них своя игла), кто очкует или не хочет им ничего. При этом в бюджетный котел сбрасываемся все. Где-то тут перекос в распределении бюджетных средств? Или все справедливо?
есть еще онкобольгные , есть еще на гемодиализе
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yama
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Додано: Чет 10 лют, 2022 10:13
Kudrjavuy написав: Svetas написав: nikatrunko573 написав:
Довбо...дятли. Інших слів нема.
Они свои откаты с 11 млн телефонов хапнут и неплохо заработают. Тут эти самые дятлы - не они, тут это кто то другой. Может мы? Это же наши налоги!
Это не выплаченные заработные платы.
Это не выполненный оборонный заказ.
Это учителя, врачи, больнички,... без заработных плат.
Это офшоры в Швеции, Италии, Лондоне, Омане,....
Ну так Зеленский же не лох какой-то ....
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