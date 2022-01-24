Впровадження РРО вивело з тіні 85% торгівлі — Гетманцев

budivelnik написав:Ще раз для Вас , максимально спрощено
1 Гетьманцев радіє що поставили 300 000 касових
2 300 000 касових * 5 млн грн обороту( це межа яка визначає має право бути підприємець на єдиному податку чи ні )=1500 млрд грн=30% всього ВВП України.
Ви що , думаєте що 300 000/ 12 млн працюючих=2,5% - пропускають через себе більше 30% ВВП України ?
А якщо не пропускають - то не підпадають під санкції..і жоден податківець не зможе в них запитати чому в них квартира чи машина..бо відповідь на поверхні
я 10 років працював і заробив по 5 млн в рік..тепер цих 50 млн і витрачаю...
ПС
Не плутайте чиновників,які державні і не працювали в бізнесі - бо їм працювати в бізнесі одночасно перебуваючи на Державній посаді - заборонено
З підприємцями.
ППС
і останні цифри
5 млн/365 днів= 13 700 грн....
Я впевнений на 90% , що з 300 000 підприємців на єдиному,яким встановили касові апарати - як мінімум 200 000 - не бачили середньодобову касу більше ніж 10 000 грн....
А если из них 30 000/ 12 млн працюючих=0,25% - пропускають через себе більше 3% ВВП України ?
С каких пор "оборот" стал равен "заробыв"?
ППС
Лимит в 5 лямов -- он что на Скрижалях высечен? -- будет нужно: его и до ляма опустить можно. Или как Европа требует -- вообще убрать...