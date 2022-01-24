RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Впровадження РРО вивело з
тіні 85% торгівлі — Гетманцев

Впровадження РРО вивело з тіні 85% торгівлі — Гетманцев
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 21:55

  budivelnik написав:
  rapyd777 написав:budivelnik вряд ли при наличии РРО покажут 1 вместо 5. А главное(им же на пользу) обоснуют для фискалов откуда у них деньги на покупку машин и недвиги))
Ще раз для Вас , максимально спрощено
1 Гетьманцев радіє що поставили 300 000 касових
2 300 000 касових * 5 млн грн обороту( це межа яка визначає має право бути підприємець на єдиному податку чи ні )=1500 млрд грн=30% всього ВВП України.

Ви що , думаєте що 300 000/ 12 млн працюючих=2,5% - пропускають через себе більше 30% ВВП України ?

А якщо не пропускають - то не підпадають під санкції..і жоден податківець не зможе в них запитати чому в них квартира чи машина..бо відповідь на поверхні
я 10 років працював і заробив по 5 млн в рік..тепер цих 50 млн і витрачаю...

ПС
Не плутайте чиновників,які державні і не працювали в бізнесі - бо їм працювати в бізнесі одночасно перебуваючи на Державній посаді - заборонено
З підприємцями.

ППС
і останні цифри
5 млн/365 днів= 13 700 грн....
Я впевнений на 90% , що з 300 000 підприємців на єдиному,яким встановили касові апарати - як мінімум 200 000 - не бачили середньодобову касу більше ніж 10 000 грн....

А если из них 30 000/ 12 млн працюючих=0,25% - пропускають через себе більше 3% ВВП України ?

С каких пор "оборот" стал равен "заробыв"?

ППС
Лимит в 5 лямов -- он что на Скрижалях высечен? -- будет нужно: его и до ляма опустить можно. Или как Европа требует -- вообще убрать...
_hunter
 
Повідомлень: 6267
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 22:18

_hunter вот именно, для уменьшения сопротивления подняли оборот, использовали поэтапный ввод РРО сначала 3-ая потом 2-ая, а с оборотом потом всегда можно "поиграться".
rapyd777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 166
З нами з: 02.06.20
Подякував: 7 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 23:10

Это маленький бизнес, который около 6% в доходах страны. Большой бизнес даёт около 50% доходов. Почему с ним все гладко? Где антиофшорное законодательство?
r_a_piskunov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24
З нами з: 07.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 23:21

Re: Впровадження РРО вивело з тіні 85% торгівлі — Гетманцев

  _hunter написав:С каких пор "оборот" стал равен "заробыв"?
Як все запущено
1 Для того щоб зробити спрощену систему - ввели поняття оборот...
Тобто нікого не цікавить де взяв і за скільки - головне на яку суму продав.
Тобто як тільки до обороту, додати за скільки купив - так зникає поняття спрощена система..і зявляється поняття загальна система
2 Середня націнка на масові товари.. - не перевищує 20%....
Але при цьому - середній продавець за робочий місяць продає ( ясно що яка група - хлібу багато штук..і мізерна націнка, айфонів мало - але й націнка вища від 20%)
Так от продавець продає на 100 000 грн....тобто різниця між купив/продав - максимум 20000
( при 25% націнці = 80 000 купив+25%=100 000 ціна продажу)
З цих 20 000 - продавець отримує
офіційно 5000 на руки + 2400 податків
реально 10000 на руки+2400податків=витрати на роботу продавця 12400 з 20000
7600 з продавця залишається на руках в підприємця...
Таких продавців в підприємця 3-6 ...тобто підприємець має
3-6)*7600= від 22000 до 44000 ..з яких він також сплачує 2400 податків , приблизно 5000-10000 грн електрика,оренда кіоску/магазину/складу/офісу/прилавку
В нього залишається від 15000 до 30000 грн в місяць...
3 При цьому ( якщо 6 осіб)
Виручка в рік - 6 *11 місяців( 1 місяць в найнятого відпустка)*100000=6,6 млн виручки
З якої , 1 млн грн націнка , з яких
Держава отримує7(6+1 підприємець)*12 місяців * 2400 людина/місяць=200 000
Підприємець отримує 300 000
6 продавців отримують на руки 500 000 ( менше 10000 грн/місяць)

Питання на засипку
Що шукаєте , де хочете знайти і з кого з вище перечислених вважаєте що треба зняти бо він багатий ?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25454
З нами з: 15.01.09
Подякував: 242 раз.
Подякували: 2865 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 01:28

хтось просвітіть цього дядечку,що останній місяць розрахуватися банківською картою стало можливо тільки в супермаркетах і на заправках.всі інші суб'єкти господарської діяльності стали жахатися їх,як чорт ладана.до чого-б це?мабуть-таки бояться звірки проходження коштів і виданих товарних чеків.п'яти-десятикратну різницю було-б якось дуже накладно для кармана пояснювати.а так-чорний нал-завжди чорний нал...
shoozmaster3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 10.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 07:49

  budivelnik написав:Що шукаєте , де хочете знайти і з кого з вище перечислених вважаєте що треба зняти бо він багатий ?


Плюсанув : )))
Да понятно, что не там ищут и не тех щемят!!! Пусть попробуют выбить что из покупателей королевских дворцов на лазурном берегу, обобравших/выжавших "Укртелеком", "Киевэнерго", металлург. предприятия (и вернувших их назад, обанкротивших чтобы спрятать "в воду концы", или, требующих через повышение тарифов средств на модернизацию/очистные сооружения/фильтры)!
Миша-клиент
 
Повідомлень: 558
З нами з: 02.11.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 09:00

поставили РРО единщикам а рост по НДС?! неожиданная связь...
ruslan42212
Аватар користувача
 
Повідомлень: 345
З нами з: 14.11.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 09:03

Re: Впровадження РРО вивело з тіні 85% торгівлі — Гетманцев

Все должны продавать прозрачно, только через чеки, в идеале отмена обращения бумажных денежных знаков, только безналичный расчет.

Просто задрали уже эти махинаторы. В магазинах, крупных клиниках, приходишь, а тебе - только наличка. Это что за ерунда такая?
Примат
 
Повідомлень: 122
З нами з: 09.12.21
Подякував: 5 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 09:10

budivelnik
+1. Відразу видно- хто реально працював, а хто "теоретиг" або й того гірше, тільки підлизує владі при будь якій нагоді. Навіть такій безглудій владі. :shock:
Збільшилась в рази кількість папірців-ура, перемога! Рятуємо планету, зелений перехід і таке інше.
Колись глуздували з совку за його девіз: "роздрукувати в чотирьох примірниках". Повертаємося туди ж, чи за еталон гетманцеви енд ко. прийняли північного сусіда? Залишається не багато: заборонити мирні зібрання та поставити міліціянта на кожному перехресті.
Востаннє редагувалось drevlyanin в Чет 10 лют, 2022 09:18, всього редагувалось 1 раз.
drevlyanin
 
Повідомлень: 839
З нами з: 01.04.20
Подякував: 393 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 09:17

  Примат написав:Все должны продавать прозрачно, только через чеки, в идеале отмена обращения бумажных денежных знаков, только безналичный расчет.

Просто задрали уже эти махинаторы. В магазинах, крупных клиниках, приходишь, а тебе - только наличка. Это что за ерунда такая?


Кому повинні-вам особисто? :shock: Ваше ім'я часом не Людовік? "Держава це Я?
Спробуйте для початку особисто відкрити якесь підприємство, бажано виробниче, створити хоч декілька робочих місць, а потім поговоримо про "в ідеалі". :evil:
drevlyanin
 
Повідомлень: 839
З нами з: 01.04.20
Подякував: 393 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
  #<123>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 25 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гетманцев розповів, за яких умов влада піде на зниження...
R2 » Сер 09 лют, 2022 21:54
4 284
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лют, 2022 09:34
leoiskander
Розрахунки через IBAN: Гетманцев пояснив, чи потрібно... 1, 2
R2 » Чет 27 січ, 2022 12:55
13 1277
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 січ, 2022 13:55
_hunter
Гетманцев виключив можливість скасування Радою касових... 1 ... 8, 9, 10
R2 » Пон 24 січ, 2022 21:57
97 7963
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 січ, 2022 00:28
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1176)
10.02.2022 10:32
Рынок ОВГЗ (2746)
10.02.2022 09:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.