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Впровадження РРО вивело з
тіні 85% торгівлі — Гетманцев

Впровадження РРО вивело з тіні 85% торгівлі — Гетманцев
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  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 11:46

Re: Впровадження РРО вивело з себе ФОПів))

От дивіться - я не проти, щоб податкова знала, який у мене оборот. Але це все має бути дуже спрощено!
Просто, нехай податкова під'єднається до всіх терміналів і нехай собі слідкує за моїми проводками....(а перевірки нехай ходять лише по тому, чи я по-за терміналом не продаю - от і все)
Щоб я просто вбив суму товару і скорочену її назву(а в кого великі черги на касі - то нехай собі все закодовують і пробивають сканером код) і видав чек, а у Податковій на компі з'євилось дата/час і сума проданого товару - і все.
І нехай собі бачать мій оборот - мені не шкода!
Але нехай не заставляють мене вводити весь товар в комп'ютер/РРО і нехай не вимагають первинних документів!(а на митниці нехай "обілечують" і тоді, відповідю, на гуртівнях будуть мати документи про походження товару, які і мені нададуть, щоб і я їх мав)

Спрощенка - вона ж і має бути ПРОСТОЮ!
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:02

  Успіх написав:\\\
Але нехай не заставляють мене вводити весь товар в комп'ютер/РРО і нехай не вимагають первинних документів!(а на митниці нехай "обілечують" і тоді, відповідю, на гуртівнях будуть мати документи про походження товару, які і мені нададуть, щоб і я їх мав)

Спрощенка - вона ж і має бути ПРОСТОЮ!

Прикольная идея :lol: -- в чек пишу "продал фигню 1шт. цена - 1 гривна" и смысл в РРО? -- оборот "рисовать" и без него можно было.
Насчет "які і мені нададуть, щоб і я їх мав" -- ну так кто у таких поставщиков товар брать заставляет? -- "нет документов -- ОК, я пока в Метро колбасы куплю -- а как у вас появятся -- звоните".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:10

  _hunter написав:..
Насчет "які і мені нададуть, щоб і я їх мав" -- ну так кто у таких поставщиков товар брать заставляет? -- "нет документов -- ОК, я пока в Метро колбасы куплю -- а как у вас появятся -- звоните".

дико извиняюсь, но как крупный импортер внесу свою лепту. На таможне изменений глобальных нет - свиней у корыта поменяли. Товары как шли по схемам, так и идут. Документы как продавали, так и покупают. Если бы не было "левого" товара - не было бы чего и незаконно продавать.
Наводить порядок на таможнях не хотят и не будут - слишком рыбное место, слишком многие с него кормятся.
Попытки отыграться за счет малого бизнеса бесполезны - просто будут продавать в черную и кашлять кому надо чтобы не трогали.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 12:26

Re: Впровадження РРО вивело з себе ФОПів))

  _hunter написав:Прикольная идея -- в чек пишу "продал фигню 1шт. цена - 1 гривна" и смысл в РРО? -- оборот "рисовать" и без него можно было

Тому я й кажу - нехай тоді ходять періодично перевірки і роблять контрольні закупки! А там вже нехай паяють конячі штрафи, щоб нікому не хотілось схитрувати!
  _hunter написав:Насчет "які і мені нададуть, щоб і я їх мав" -- ну так кто у таких поставщиков товар брать заставляет? -- "нет документов -- ОК, я пока в Метро колбасы куплю -- а как у вас появятся -- звоните".

В мене не продукти))
І по моєму товару ~ 90% гуртівень працює у чорну і у них значно дешевше.
То якщо я візьму товар на тих поодиноких легальних гуртівнях - я буду конкурентноздатним відносно своїх конкурентів, чи через місяць закриюсь?

Тому я кажу - нехай наводять лад на митниці!
Відповідно, тоді всі гуртівні будуть легальні і з доками!
Чому саме з мене(останнє кільце в ланцюжку перед кінцевим споживачем) - мають вимагати документи про походження товару?
Він мені з неба падає, чи може я його сам виготовляю? Чи все ж таки він проходить через митницю? ;)
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