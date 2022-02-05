Йдеться не просто про податкову реформу.
Дивися повний текст Гетманцев розповів, за яких умов влада піде на зниження податків задля детінізації зарплат.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 21:54
Гетманцев розповів, за яких умов влада піде на зниження...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гетманцев розповів, за яких умов влада піде на зниження податків задля детінізації зарплат.
Додано: Чет 10 лют, 2022 01:09
Кто вступит в еКолхоз, тому НДФЛ в два раза ниже?
И сколько это акционное предложение будет длиться?
Додано: Чет 10 лют, 2022 08:41
Передайте администрирование, чтобы НДФЛ и ЕСВ платил не предпринематель /субьект хозяйственной деятельности/ за наемного работника, а сам наемный работник. Запретите нелегальный рынок труда, штрафуя высокими штрафами всех нелегалов, чтобы они не конкурировали и не демпинговали белый бизнес, прекратите кошмарить белый бизнес своими бесконечными отчетами, давая разные налоговые скидки в конце года за честную работу, сократите асигнования на бюджетников в два-три раза и все ваши проблемы будут решены без великоразумных гетманцевых и министерства финансов
Додано: Чет 10 лют, 2022 09:34
welmexplus:
Можно только представить сколько после передачи администрирования налогов у каждого работяги появится вопросов к государству! Я ему перечислю на карту, к примеру, 20 тыс. грн, а следом придут государственные дяди и скажут -отдавай нам половину, т.е. 10 тыс. - мы ведь тебя "обслуживаем". А в ответ- не до@рена ли? Какая пенсия при средней продолжительности жизни в стране 59 лет? Какой налог на доход-если я живу за чертой бедности? А то, что вашему государству не хватает на заоблачные зарплаты членам набсоветов, судьям, прокурорам, депутатам-меня мало колышет. Живите как я-т.е. по средствам. И ещё много чего работяга может наговорить.
А сейчас главный враг работяги скупой и хитрый СПД или ФОП, который мало платит (только то упало в руки). Прозреют быстро!
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