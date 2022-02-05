Гетманцев розповів, за яких умов влада піде на зниження...

Додано: Чет 10 лют, 2022 09:34

welmexplus:

Можно только представить сколько после передачи администрирования налогов у каждого работяги появится вопросов к государству! Я ему перечислю на карту, к примеру, 20 тыс. грн, а следом придут государственные дяди и скажут -отдавай нам половину, т.е. 10 тыс. - мы ведь тебя "обслуживаем". А в ответ- не до@рена ли? Какая пенсия при средней продолжительности жизни в стране 59 лет? Какой налог на доход-если я живу за чертой бедности? А то, что вашему государству не хватает на заоблачные зарплаты членам набсоветов, судьям, прокурорам, депутатам-меня мало колышет. Живите как я-т.е. по средствам. И ещё много чего работяга может наговорить.

А сейчас главный враг работяги скупой и хитрый СПД или ФОП, который мало платит (только то упало в руки). Прозреют быстро!