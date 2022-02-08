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Борги за комуналку перевищили 80 млрд гривень: за що не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:05
Raymond написав:
Это просто писец!
Вова,газ по трубам электронасосы качают создавая давление,плати
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:32
tetiv написав: Неразговорчивый написав:
У меня квартира под ремонтом, никто там не живет, но с декабря насчитывают так
Нараховують за доставку газу, навіть коли труба відрізана. Маю сумний досвід.
Договор расторгнут при этом?
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