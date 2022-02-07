У Верховній Раді з’явився законопроєкт, яким пропонується прив’язати ренту на видобування газу до ціни його реалізації.
Дивися повний текст Ренту на видобування газу пропонують збільшити залежно від цін на ринку.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 лют, 2022 16:52
Ренту на видобування газу пропонують збільшити залежно...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ренту на видобування газу пропонують збільшити залежно від цін на ринку.
Додано: Чет 10 лют, 2022 16:52
Газ в недрах принадлежит гражданам Украины, т.е нам. Газ добывает финансируемая нами госструктура -Укргазвыдлобування, т.е мы лично оплачиваем добычу нашего газа. Наш газ ещё и рентой обкладывают, которую МЫ же и оплачиваем? Это вообще не беспредел? Открытый грабёж пересичного!
Рента должна зачислятся каждому украинцу на карточку - только тогда можно вводить ренту! Иначе это открытый грабёж.
Отдельный вопрос, почему при себестоимости НАШЕГО газа в 1000 грн нам же его продают по 7900 грн? И где эта дельта оседает? А в ответ тишина.....
Зараз переглядають цей форум: Igorten і 32 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|