В австрійських сім'ях істотно скоротилися засоби до існування, багатьом довелося тугіше затягнути паски.
Дивися повний текст Коронакриза сильно вдарила по доходах австрійців.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 20:00
Коронакриза сильно вдарила по доходах австрійців
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Дивися повний текст Коронакриза сильно вдарила по доходах австрійців.
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