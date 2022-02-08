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В Україні подорожчає оренда квартир: експерти озвучили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 лют, 2022 09:41
Пропонуємо до обговорення:
Ціни на оренду житла в Україні зростуть на 10-15% протягом року.
Дивися повний текст В Україні подорожчає оренда квартир: експерти озвучили майбутні розцінки
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 09:41
арендный бизнес что то начинает подозревать....
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Slon_Nosov
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