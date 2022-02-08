В Україні подорожчає оренда квартир: експерти озвучили...
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Вся вакханалия тянется от застройщиков и завышенной цены квартир на продажу. Печально что у нас государство смотрит на это со стороны. В ЕС где-то половина квартир сдают от государства. Можно было бы присмотреться к этому опыту и зарабатывать на аренде. Кроме того и у людей был бы более прогнозируемый арендодатель. Вместо того чтобы "датировать" кредиты и разгонять цены на продажу недвижимости. Это делает счастливыми узкую прослойку "инвесторов" хотя должно бы делать недвижимость более доступной и способствовать росту новостроек.
hottabich111 написав:Вся вакханалия тянется от застройщиков и завышенной цены квартир на продажу. Печально что у нас государство смотрит на это со стороны. В ЕС где-то половина квартир сдают от государства. Можно было бы присмотреться к этому опыту и зарабатывать на аренде. Кроме того и у людей был бы более прогнозируемый арендодатель. Вместо того чтобы "датировать" кредиты и разгонять цены на продажу недвижимости. Это делает счастливыми узкую прослойку "инвесторов" хотя должно бы делать недвижимость более доступной и способствовать росту новостроек.
За государственные деньги, то есть за наши с вами будут покупать квартиры, сдавать их за 3коп, и еще пару тысяч в карман коррупционера(сдавшего квартиру). Вам это нужно? В выиграше от такой схемы только те кто у кормушки, и арендатор. Все остальные в ж.е (так как за их деньги куплены квартиры, которые сдаются в аренду убыточно или срок окупаемости 100500 млн лет.)
p_a_l написав:в Киеве аренда однокомнатной квартиры обходится примерно в 14,3 тысячи гривен
Не многовато ли?
Либо однушка площадью 50м2, либо эксперды никогда не выезжали за пределы Печерска, и даже не подозревают, что в остальном Киеве аренда $10 за метр.
Почти везде у метро в нормальном состоянии не дешевле, а в центре и 20кгрн однушка может быть в старом доме, и больше 1000 долл в новострое. По 10 баксов метр разве что в спальниках в хрущах/панельках далеко от метро и цивилизации
p_a_l написав:в Киеве аренда однокомнатной квартиры обходится примерно в 14,3 тысячи гривен
Не многовато ли?
Либо однушка площадью 50м2, либо эксперды никогда не выезжали за пределы Печерска, и даже не подозревают, что в остальном Киеве аренда $10 за метр.
Почти везде у метро в нормальном состоянии не дешевле, а в центре и 20кгрн однушка может быть в старом доме, и больше 1000 долл в новострое. По 10 баксов метр разве что в спальниках в хрущах/панельках далеко от метро и цивилизации
Если откинуть элитную аренду и "бабушкино состояние", Печерск, то в среднем за адекватную квартиру -$10 за м2. Если лень напрягаться, то можно найти и дороже.
warlamp написав:[quote="5394796:p_a_l"]в Киеве аренда однокомнатной квартиры обходится примерно в 14,3 тысячи гривен
Не многовато ли?
Либо однушка площадью 50м2, либо эксперды никогда не выезжали за пределы Печерска, и даже не подозревают, что в остальном Киеве аренда $10 за метр.
Почти везде у метро в нормальном состоянии не дешевле, а в центре и 20кгрн однушка может быть в старом доме, и больше 1000 долл в новострое. По 10 баксов метр разве что в спальниках в хрущах/панельках далеко от метро и цивилизации
Если откинуть элитную аренду и "бабушкино состояние", Печерск, то в среднем за адекватную квартиру -$10 за м2. Если лень напрягаться, то можно найти и дороже.[/quote]Так было несколько лет назад. Цены давно выросли. Аренда однушки в среднем тысяч 12, двушки - тысяч 16. А если недалеко от метро и не старый дом, то 15+ за однушку. За элитку и говорить нечего