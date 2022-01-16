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Цьогоріч запрацює програма
термомодернізації близько 5...

Цьогоріч запрацює програма термомодернізації близько 5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:51

Цьогоріч запрацює програма термомодернізації близько 5...

Пропонуємо до обговорення:
У 2022 році буде запущено ініційовану Президентом України програму з термомодернізації житлового фонду, яка покликана в тому числі зменшити споживання імпортних енергоносіїв.

Дивися повний текст Цьогоріч запрацює програма термомодернізації близько 5 тисяч житлових будинків — Зеленський.
R2
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Будут обшивать древесиной добытой из миллиарда деревьев?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:53

Володька, ты не видишь что под границей твоей страны происходит? Какая модернизация? Весь мир в шоке, а он по экскурсиям ездит, пиарится.
Голову в песок засунуть - не значит решить проблему.
Omega
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:55

Amid Свежеспиленным пенополистиролом!
Omega
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:55

Омега!!!! Это путь, который ведёт к отказу от рашенского газа! И это правильно! Мы на сегодня занимаемся утеплением домов, поверьте нам, экономия 30-40%!!! Платёжка 2000 грн, стала 1200 грн!!!
kostyanych1984
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:56

На платежах это не отразится никак,но разве что если есть индивидуальный тепловой пункт,но таких домов очень мало.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:49

Re: Цьогоріч запрацює програма термомодернізації близько 5..

Ага , за эту программу нам предлагали скинутся по 10 000 - 12 000 грн с квартиры .
moldashavanin
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