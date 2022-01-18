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Дешева доставка: «Нова
пошта» дарує знижку 21% на...

Дешева доставка: «Нова пошта» дарує знижку 21% на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 09:37

Дешева доставка: «Нова пошта» дарує знижку 21% на...

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Дивися повний текст Дешева доставка: «Нова пошта» дарує знижку 21% на будь-які відправлення Україною.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 09:37

Отправить из Киева в Полтаву мелкий сверток в их килограммовом кульке мне вчера стоило 56 грн.
В 2013-м году стоило 17 грн
56/17=3,3 раза
8,1х3,3=26,75 разница по курсу доллара.
Получается что от 2014-го года НП никак не потеряла свои доходы.
Лично я стал меньше зарабатывать чистыми раза в три
Не удивлюсь если эти бешеные деньги выводятся из страны
p_a_l
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