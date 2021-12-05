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Як оскаржити штраф за
перевищення швидкості від...

Як оскаржити штраф за перевищення швидкості від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 12:42

Як оскаржити штраф за перевищення швидкості від...

Пропонуємо до обговорення:
З 25 січня на дорогах Києва з'явилися поліцейські автомобілі для прихованого патрулювання.

Дивися повний текст Як оскаржити штраф за перевищення швидкості від автомобіля-фантома.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 12:42

Надо ещё ввести закон, что если нет знака "грабить запрещено", то на этом участке полиция не имеет права ловить преступников.
yevgenmuza
 
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