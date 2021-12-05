З 25 січня на дорогах Києва з'явилися поліцейські автомобілі для прихованого патрулювання.
Дивися повний текст Як оскаржити штраф за перевищення швидкості від автомобіля-фантома.
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Додано: Нед 13 лют, 2022 12:42
Як оскаржити штраф за перевищення швидкості від...
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Дивися повний текст Як оскаржити штраф за перевищення швидкості від автомобіля-фантома.
Додано: Нед 13 лют, 2022 12:42
Надо ещё ввести закон, что если нет знака "грабить запрещено", то на этом участке полиция не имеет права ловить преступников.
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