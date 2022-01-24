Щоб отримувати в платіжках за газ лише коректні цифри за обсягами блакитного палива, потрібно передавати дані до облгазів з 1 по 5 число щомісяця.
Дивися повний текст Завищені платіжки за газ: у «Нафтогазі» пояснили, як діяти.
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Додано: Нед 13 лют, 2022 19:55
Завищені платіжки за газ: у «Нафтогазі» пояснили, як діяти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Завищені платіжки за газ: у «Нафтогазі» пояснили, як діяти.
Додано: Нед 13 лют, 2022 19:55
газовые монополисты нашли очередной способ издевательсва над потребителями - после нового года невозможно войти в личный кабинет для передачи показаний счётчика. при попытке входа в личный кабинет получаю следующее сообщение: "Сервіс "ok.104.ua" хоче отримати дозвіл на читання Вашого профілю і авторизацію з 104.Акаунт" - как говорил Остап Бендер "а ключ от квартиры где деньги лежат им не дать?"...
Додано: Нед 13 лют, 2022 20:09
Re: Завищені платіжки за газ: у «Нафтогазі» пояснили, як дія
ага.
эти ненажерливые гады из облгазов тоже любят выкручивать яйки - для пересчета кубов нужно принести все документы, переподписывать договор, и только потом принимают заяву на пересчет.
А откуда возникает лишний объем?: а очень просто - в начале отопительного сезона за октябрь в ноябре не передал им неизменные показания счетчика (т.е. разница 0.00 кубов, отопление было выключено) - насчитывают "средний объем потребления", непонятно кем и по какой формуле подсчитанный.
Но и это еще не все - дав им показания в декабре за ноябрь - так эти падлюки помимо реально-потребленного объема все равно насчитывают "среднее потребление".
И только еще через месяц уже считают полностью по факту (если конечно передал показания, а если не передал - то вероятно будет еще дополнительных 2 месяца треша )
И главное, что этот маразм (т.е. в первую очередь тот, что за ноябрь) прописан где-то у них в кодексе газораспределительных систем.
Автоматического пересчета у них в облгазе в принципе нет. Твари хотят, чтоб к ним на поклон приходили. Сменить газораспределительную контору тоже нельзя - привет адептам рынка газа.
Теперь придется даже летом, когда отопление выключено, постоянно быть на стреме и передавать 0.00 разницу кубов. Вот так вот.
п.с. И это я еще молчу про то, что родственная газопоставочная компания тупо без предупреждения выкинула меня, как и сотен тысяч других абонентов в ПОН (т.н. постачальник останньої надії)
Додано: Нед 13 лют, 2022 20:13
Alex2007, может быть проще всем просто перестать платить этим уродам?...
Додано: Нед 13 лют, 2022 20:19
а я и не плачу сверх факта.
я все записываю и ни копейкой выше.
(заяву-жалобу еще желательно им конечно писать - фиксировать официально.
Тут еще проблема, в том что вот тот самый средний объем за октябрь и ноябрь "долга" перекинули к ПОНу (с октября выкинули на ПОНа - по какой причине это сделано, с чего вдруг - хз).
Другие люди говорят, что потом местный поставщик газа (тот что выкинул своего абонента к ПОНУ), хочет чтоб абонент заново с ними перезаключил договор - т.е. назад перешел с ПОНа на местного )
Рынок газа. Все для людей. Мы заботимся о вас.
Додано: Нед 13 лют, 2022 20:23
какая страна, такой и рынок газа...
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