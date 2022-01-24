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Завищені платіжки за газ: у
«Нафтогазі» пояснили, як діяти

Завищені платіжки за газ: у «Нафтогазі» пояснили, як діяти
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Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 19:55

Завищені платіжки за газ: у «Нафтогазі» пояснили, як діяти

Пропонуємо до обговорення:
Щоб отримувати в платіжках за газ лише коректні цифри за обсягами блакитного палива, потрібно передавати дані до облгазів з 1 по 5 число щомісяця.

Дивися повний текст Завищені платіжки за газ: у «Нафтогазі» пояснили, як діяти.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 19:55

газовые монополисты нашли очередной способ издевательсва над потребителями - после нового года невозможно войти в личный кабинет для передачи показаний счётчика. при попытке входа в личный кабинет получаю следующее сообщение: "Сервіс "ok.104.ua" хоче отримати дозвіл на читання Вашого профілю і авторизацію з 104.Акаунт" - как говорил Остап Бендер "а ключ от квартиры где деньги лежат им не дать?"...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 20:09

Re: Завищені платіжки за газ: у «Нафтогазі» пояснили, як дія

ага.
эти ненажерливые гады из облгазов тоже любят выкручивать яйки - для пересчета кубов нужно принести все документы, переподписывать договор, и только потом принимают заяву на пересчет.

А откуда возникает лишний объем?: а очень просто - в начале отопительного сезона за октябрь в ноябре не передал им неизменные показания счетчика (т.е. разница 0.00 кубов, отопление было выключено) - насчитывают "средний объем потребления", непонятно кем и по какой формуле подсчитанный.
Но и это еще не все - дав им показания в декабре за ноябрь - так эти падлюки помимо реально-потребленного объема все равно насчитывают "среднее потребление".
И только еще через месяц уже считают полностью по факту (если конечно передал показания, а если не передал - то вероятно будет еще дополнительных 2 месяца треша :mrgreen: )

И главное, что этот маразм (т.е. в первую очередь тот, что за ноябрь) прописан где-то у них в кодексе газораспределительных систем.

Автоматического пересчета у них в облгазе в принципе нет. Твари хотят, чтоб к ним на поклон приходили. Сменить газораспределительную контору тоже нельзя - привет адептам рынка газа.
Теперь придется даже летом, когда отопление выключено, постоянно быть на стреме и передавать 0.00 разницу кубов. Вот так вот.

п.с. И это я еще молчу про то, что родственная газопоставочная компания тупо без предупреждения выкинула меня, как и сотен тысяч других абонентов в ПОН (т.н. постачальник останньої надії)
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 20:13

Alex2007, может быть проще всем просто перестать платить этим уродам?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 20:19

  Тракторист написав:Alex2007, может быть проще всем просто перестать платить этим уродам?...


а я и не плачу сверх факта. :twisted:
я все записываю и ни копейкой выше. :mrgreen:
(заяву-жалобу еще желательно им конечно писать - фиксировать официально.

Тут еще проблема, в том что вот тот самый средний объем за октябрь и ноябрь "долга" перекинули к ПОНу (с октября выкинули на ПОНа - по какой причине это сделано, с чего вдруг - хз).
Другие люди говорят, что потом местный поставщик газа (тот что выкинул своего абонента к ПОНУ), хочет чтоб абонент заново с ними перезаключил договор - т.е. назад перешел с ПОНа на местного :mrgreen: )

Рынок газа. Все для людей. Мы заботимся о вас. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 20:23

  Alex2007 написав:
  Тракторист написав:Alex2007, может быть проще всем просто перестать платить этим уродам?...


а я и не плачу сверх факта. :twisted:
я все записываю и ни копейкой выше. :mrgreen:
(заяву-жалобу еще желательно им конечно писать - фиксировать официально.

Тут еще проблема, в том что вот тот самый средний объем за октябрь и ноябрь "долга" перекинули к ПОНу (с октября выкинули на ПОНа - по какой причине это сделано, с чего вдруг - хз).
Другие люди говорят, что потом местный поставщик газа (тот что выкинул своего абонента к ПОНУ), хочет чтоб абонент заново с ними перезаключил договор - т.е. назад перешел с ПОНа на местного :mrgreen: )

Рынок газа. Все для людей. Мы заботимся о вас. :mrgreen:

какая страна, такой и рынок газа... :mrgreen:
Тракторист
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