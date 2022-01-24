Завищені платіжки за газ: у «Нафтогазі» пояснили, як діяти

Додано: Нед 13 лют, 2022 20:09

ага.эти ненажерливые гады из облгазов тоже любят выкручивать яйки - для пересчета кубов нужно принести все документы, переподписывать договор, и только потом принимают заяву на пересчет.А откуда возникает лишний объем?: а очень просто - в начале отопительного сезона за октябрь в ноябре не передал им неизменные показания счетчика (т.е. разница 0.00 кубов, отопление было выключено) - насчитывают "средний объем потребления", непонятно кем и по какой формуле подсчитанный.Но и это еще не все - дав им показания в декабре за ноябрь - так эти падлюки помимо реально-потребленного объема все равно насчитывают "среднее потребление".И только еще через месяц уже считают полностью по факту (если конечно передал показания, а если не передал - то вероятно будет еще дополнительных 2 месяца трешаИ главное, что этот маразм (т.е. в первую очередь тот, что за ноябрь) прописан где-то у них в кодексе газораспределительных систем.Автоматического пересчета у них в облгазе в принципе нет. Твари хотят, чтоб к ним на поклон приходили. Сменить газораспределительную контору тоже нельзя - привет адептам рынка газа.Теперь придется даже летом, когда отопление выключено, постоянно быть на стреме и передавать 0.00 разницу кубов. Вот так вот.п.с. И это я еще молчу про то, что родственная газопоставочная компания тупо без предупреждения выкинула меня, как и сотен тысяч других абонентов в ПОН (т.н. постачальник останньої надії)