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Що чекати від
курсу цього тижня?

Що чекати від курсу цього тижня?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 16:15

Що чекати від курсу цього тижня?

Пропонуємо до обговорення:
Протягом минулого тижня курс долара до гривні на різних сегментах валютного ринку змінився різноспрямовано.

Дивися повний текст Що чекати від курсу цього тижня?.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 16:15

Единственно, что можно сказать про курс - он будет изменятся. Все остальные прогнозы - от лукавого. Курс знает только тот, кто его двигает - НБУ и точный прогноз стоит не один миллион долларов. Это не для пересичного, для нас - только сказки от "экспертов".
Svetas
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