Протягом минулого тижня курс долара до гривні на різних сегментах валютного ринку змінився різноспрямовано.
Дивися повний текст Що чекати від курсу цього тижня?.
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Додано: Пон 14 лют, 2022 16:15
Що чекати від курсу цього тижня?
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Дивися повний текст Що чекати від курсу цього тижня?.
Додано: Пон 14 лют, 2022 16:15
Единственно, что можно сказать про курс - он будет изменятся. Все остальные прогнозы - от лукавого. Курс знает только тот, кто его двигает - НБУ и точный прогноз стоит не один миллион долларов. Это не для пересичного, для нас - только сказки от "экспертов".
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