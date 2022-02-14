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Кабмін запропонував зробити в
Україні найвищі податки на...

Кабмін запропонував зробити в Україні найвищі податки на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 18:00

Кабмін запропонував зробити в Україні найвищі податки на...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів подав до парламенту проект закону про підвищення податку на видобуток природного газу (ренти) у 4 рази до рекордних серед усіх країн Європи 59-74%.

Дивися повний текст Кабмін запропонував зробити в Україні найвищі податки на видобуток газу в Європі.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 18:00

идиотизм...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 18:20

Тракторист Место проклятое :(
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 19:53

  Тракторист написав:идиотизм...

В чем проблема? Все нормально.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 20:08

Re: Кабмін запропонував зробити в Україні найвищі податки на

  vt313 написав:В чем проблема? Все нормально.
Ну если учитывать что в нашей замечательной стране одним тулят спотовые цены где то там далеко, а другим фиксируют, абы не бунтовали, то вроде как да, пофиг. Какая нахрен себестоимость, что нарисуют то и будет.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 20:18

  Igorten написав:
  vt313 написав:В чем проблема? Все нормально.
Ну если учитывать что в нашей замечательной стране одним тулят спотовые цены где то там далеко, а другим фиксируют, абы не бунтовали, то вроде как да, пофиг. Какая нахрен себестоимость, что нарисуют то и будет.


А как импортные цены влияют на себестоимость? :D
Налог от 6% до 74%, в зависимости от условий и рыночных цен.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 20:48

vt313 А я говорил что импортные цены влияют на себестоимость ? Что до спотовой цены, то это грабеж. И встречный вопрос, а контракты у нашей страны на поставку газа есть и по каким ценам ? Вот Молдавия по 450 договорилась, а что у нас ? Если уж за рынок, то давайте отпустим всем по 52 тыс.грн. всем без исключения и посмотрим на трансформацию нашей страны в кратчайшие сроки ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 21:34

Максимальная ставка предусмотрена на уровне 74% для скважин глубиной не менее 5 км и 59% для скважин глубиной более 5 км. Сейчас ставки ренты составляют 29-14%. Новые рекордные налоги планируется ввести при текущих ценах на газ – более 1 тыс. долларов


Мало того, что сейчас народ платит за свой-же газ в 8 раз дороже себестоимости. Так теперь тарифы еще больше увеличат для покрытия затрат на налоги.

Т.е. кабмин таким способом повышает тарифы на газ и отопление для населения в 74%/29% = 2.55 раза. Или даже в 59%/14% = 4.2 раза.

Cобранные налоги уйдут за границу в оплату долгов по новым кредитам?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 21:53

  vt313 написав:А как импортные цены влияют на себестоимость? :D


Если продавать у нас энергоресурсы по ценам развитых стран, то увеличится нищета и бандитизм, продукты в магазинах станут производить из более дешевого и некачественного дерьма, но при этом стоить они будут дороже. Потому что зарплаты останутся низкими, а затраты на производство увеличатся в разы.

Это приведет к окончательному сворачиванию местного производства и росту безработицы, сильно упадет спрос на инженеров и рабочие профессии. И как следствие потянет окончательный развал медицины, т.к. она держится только на производстве, которму нужны здоровые работники.
Цитрин
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