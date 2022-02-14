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Кабмін запропонував зробити в Україні найвищі податки на...
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Додано: Пон 14 лют, 2022 18:00
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів подав до парламенту проект закону про підвищення податку на видобуток природного газу (ренти) у 4 рази до рекордних серед усіх країн Європи 59-74%.
Дивися повний текст Кабмін запропонував зробити в Україні найвищі податки на видобуток газу в Європі
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Додано: Пон 14 лют, 2022 18:00
идиотизм...
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Тракторист
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Додано: Пон 14 лют, 2022 18:20
Тракторист
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Igorten
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Додано: Пон 14 лют, 2022 19:53
Тракторист написав:
идиотизм...
В чем проблема? Все нормально.
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vt313
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Додано: Пон 14 лют, 2022 20:08
vt313 написав:
В чем проблема? Все нормально.
Ну если учитывать что в нашей замечательной стране одним тулят спотовые цены где то там далеко, а другим фиксируют, абы не бунтовали, то вроде как да, пофиг. Какая нахрен себестоимость, что нарисуют то и будет.
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Igorten
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Додано: Пон 14 лют, 2022 20:18
Igorten написав: vt313 написав:
В чем проблема? Все нормально.
Ну если учитывать что в нашей замечательной стране одним тулят спотовые цены где то там далеко, а другим фиксируют, абы не бунтовали, то вроде как да, пофиг. Какая нахрен себестоимость, что нарисуют то и будет.
А как импортные цены влияют на себестоимость?
Налог от 6% до 74%, в зависимости от условий и рыночных цен.
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vt313
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Додано: Пон 14 лют, 2022 20:48
vt313
А я говорил что импортные цены влияют на себестоимость ? Что до спотовой цены, то это грабеж. И встречный вопрос, а контракты у нашей страны на поставку газа есть и по каким ценам ? Вот Молдавия по 450 договорилась, а что у нас ? Если уж за рынок, то давайте отпустим всем по 52 тыс.грн. всем без исключения и посмотрим на трансформацию нашей страны в кратчайшие сроки
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Igorten
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Додано: Пон 14 лют, 2022 21:34
Максимальная ставка предусмотрена на уровне 74% для скважин глубиной не менее 5 км и 59% для скважин глубиной более 5 км. Сейчас ставки ренты составляют 29-14%. Новые рекордные налоги планируется ввести при текущих ценах на газ – более 1 тыс. долларов
Мало того, что сейчас народ платит за свой-же газ в 8 раз дороже себестоимости. Так теперь тарифы еще больше увеличат для покрытия затрат на налоги.
Т.е. кабмин таким способом повышает тарифы на газ и отопление для населения в 74%/29% = 2.55 раза. Или даже в 59%/14% = 4.2 раза.
Cобранные налоги уйдут за границу в оплату долгов по новым кредитам?
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Додано: Пон 14 лют, 2022 21:53
vt313 написав:
А как импортные цены влияют на себестоимость?
Если продавать у нас энергоресурсы по ценам развитых стран, то увеличится нищета и бандитизм, продукты в магазинах станут производить из более дешевого и некачественного дерьма, но при этом стоить они будут дороже. Потому что зарплаты останутся низкими, а затраты на производство увеличатся в разы.
Это приведет к окончательному сворачиванию местного производства и росту безработицы, сильно упадет спрос на инженеров и рабочие профессии. И как следствие потянет окончательный развал медицины, т.к. она держится только на производстве, которму нужны здоровые работники.
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