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Кабмін запропонував зробити в Україні найвищі податки на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 лют, 2022 11:10
Сейчас Гетьманцев, возьмёт под козырёк и всё примут. Я всегда говорил эта власть будет доить всех, кого налогами, кого тарифами. А кого и тем, и другим.
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Додано: Вів 15 лют, 2022 12:23
vt313
Мне хватило пояснительной записки.
Процитирую :
1я Сприяння розвитку ринку внутрішніх перевезень авіаційним транспортом, підвищення рівня доступності авіаційних перевезень на внутрішньому ринку та здешевлення їх вартості.
2я
Природні багатства належать народу, тому вигоду від зростання світових цін має насамперед отримувати народ через державний бюджет задля встановлення соціальної справедливості.
Додаткові доходи від диференційованої рентної плати за видобування газу природного дозволять Уряду надавати субсидії тим групам громадян та компаній, які найбільше постраждали від зростання цін на газ природний.
Про первый пункт все понятно, очередная игрушка Зеленского, типа все решил, для шлифовки самолетов не хватает.
А вот 2 пункт я плакал, не жалеет себя все о народе думает.
В общем цель покрыта мраком толи о народе толи самолеты фиг поймеш
Ну да ладно, так что вы там вычитали, начитанный вы наш ? К чему вопрос то был ?
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Igorten
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Додано: Вів 15 лют, 2022 13:06
Igorten написав:vt313
Мне хватило пояснительной записки.
Процитирую :
1я Сприяння розвитку ринку внутрішніх перевезень авіаційним транспортом, підвищення рівня доступності авіаційних перевезень на внутрішньому ринку та здешевлення їх вартості.
2я
Природні багатства належать народу, тому вигоду від зростання світових цін має насамперед отримувати народ через державний бюджет задля встановлення соціальної справедливості.
Додаткові доходи від диференційованої рентної плати за видобування газу природного дозволять Уряду надавати субсидії тим групам громадян та компаній, які найбільше постраждали від зростання цін на газ природний.
Про первый пункт все понятно, очередная игрушка Зеленского, типа все решил, для шлифовки самолетов не хватает.
А вот 2 пункт я плакал, не жалеет себя все о народе думает.
В общем цель покрыта мраком толи о народе толи самолеты фиг поймеш
Ну да ладно, так что вы там вычитали, начитанный вы наш ? К чему вопрос то был ?
Надо все прочитать.
Это называется прогрессивный налог. Ничего нового.
И что не нравится?
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vt313
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Додано: Вів 15 лют, 2022 13:12
vt313 написав:
Это называется прогрессивный налог. Ничего нового.
И что не нравится?
то, что этот налог будут оплачивать простые граждане, в составе диких тарифов на газ, отопление и электричество.
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Цитрин
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Додано: Вів 15 лют, 2022 13:26
vt313 написав:
Надо все прочитать.
На заборе "ху." написано, а там дрова лежат, гласит народная мудрость
Что мне не нравится, где мать вашу рынок газа. Почему одним по 8 другим по 16 третьим по 52 ? Так у нас рынок или ручное управление. И субсидии засуньте себе .... Просто Зеленский спутником наигрался, город построил, контрабанду победил, судьи под его чутким оком стали кристально чистыми, осталось самолеты запустить. Вот и нашли где дернуть денег. К системным реформам в которых нуждается страна эта хрень никакого отношения не имеет.
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Igorten
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Додано: Вів 15 лют, 2022 14:20
Igorten написав: vt313 написав:
Надо все прочитать.
На заборе "ху." написано, а там дрова лежат, гласит народная мудрость
Что мне не нравится, где мать вашу рынок газа. Почему одним по 8 другим по 16 третьим по 52 ? Так у нас рынок или ручное управление. И субсидии засуньте себе .... Просто Зеленский спутником наигрался, город построил, контрабанду победил, судьи под его чутким оком стали кристально чистыми, осталось самолеты запустить. Вот и нашли где дернуть денег. К системным реформам в которых нуждается страна эта хрень никакого отношения не имеет.
А если ставка акциза не зависит от цены, то все эти вопросы снимаются?
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vt313
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Додано: Вів 15 лют, 2022 14:37
vt313
Какие вопросы ?
Я задавал вам вопросы ?
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Igorten
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Додано: Вів 15 лют, 2022 14:49
Igorten написав:vt313
Какие вопросы ?
Я задавал вам вопросы ?
А что это было?
Абсолютно правильный законопроект. Просто нужно его прочитать не выборочно, а весь.
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vt313
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