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Де найчастіше продають
автомобілі із скрученим пробігом

Де найчастіше продають автомобілі із скрученим пробігом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 04:21

Де найчастіше продають автомобілі із скрученим пробігом

Пропонуємо до обговорення:
За даними аналітиків, найбільш поширене скручеування одометра - у Латвії.

Дивися повний текст Де найчастіше продають автомобілі із скрученим пробігом.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 04:21

В Польше меньше чем в США? Сомнительно
Hennady
 
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