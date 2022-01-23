|
|
Де найчастіше продають автомобілі із скрученим пробігом
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 лют, 2022 04:21
Пропонуємо до обговорення:
За даними аналітиків, найбільш поширене скручеування одометра - у Латвії.
Дивися повний текст Де найчастіше продають автомобілі із скрученим пробігом
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 97471
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 15 лют, 2022 04:21
В Польше меньше чем в США? Сомнительно
-
Hennady
-
-
- Повідомлень: 130
- З нами з: 02.11.08
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 30 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор