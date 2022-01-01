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За рік введено в експлуатацію
вдвічі менше багатоповерхівок

За рік введено в експлуатацію вдвічі менше багатоповерхівок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 10:39

За рік введено в експлуатацію вдвічі менше багатоповерхівок

Пропонуємо до обговорення:
В Україні кількість відмов у введенні в експлуатацію житлових багатоповерхівок зросла вдвічі у порівнянні з попереднім роком. Водночас повернень документів замовнику без рішення про видачу або відмову стало менше.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 10:39

Одни строят отходы, другие за них требуют взятки.
Ничего нового.
wild2006
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Модератори: Ірина_, Модератор

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