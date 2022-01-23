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Intel розробляє чип для
майнінгу криптовалют

Intel розробляє чип для майнінгу криптовалют
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 11:11

Intel розробляє чип для майнінгу криптовалют

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Intel почала розробляти чіп ASIC (application-specific integrated circuits), призначений для майнінг криптовалют під назвою Bonanza Mine.

Дивися повний текст Intel розробляє чип для майнінгу криптовалют.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 11:11

Где-то в мире такой дешёвый уголь и газ, что от ТЭЦ майнить выгодно. И это, прям, даже часто...
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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