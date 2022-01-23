Компанія Intel почала розробляти чіп ASIC (application-specific integrated circuits), призначений для майнінг криптовалют під назвою Bonanza Mine.
Дивися повний текст Intel розробляє чип для майнінгу криптовалют.
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Додано: Вів 15 лют, 2022 11:11
Intel розробляє чип для майнінгу криптовалют
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Дивися повний текст Intel розробляє чип для майнінгу криптовалют.
Додано: Вів 15 лют, 2022 11:11
Где-то в мире такой дешёвый уголь и газ, что от ТЭЦ майнить выгодно. И это, прям, даже часто...
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