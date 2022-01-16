Користувачі отримують SMS-розсилку із текстом про те, що банкомати «ПриватБанку» начебто не працюватимуть 15 лютого 2022 року за технічних обставин.
Дивися повний текст Розсилка, що банкомати «ПриватБанку» не працюють — фейк.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 лют, 2022 12:58
Розсилка, що банкомати «ПриватБанку» не працюють — фейк
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розсилка, що банкомати «ПриватБанку» не працюють — фейк.
Додано: Вів 15 лют, 2022 13:02
Это конечно ФЕЙК, но в некоторых банкоматах ощада и привата действительно нет денег. Не во всех конечно, возможно просто не успевают заправлять(((
Додано: Вів 15 лют, 2022 13:24
Это Вы на узбекском загнули? Что Вы хотели сказать?
Гуляла утором с собакой -реально в банкомате Сбербанка нет денег. Киев.
Додано: Вів 15 лют, 2022 13:50
Москалі вже знають, як паніку роздувать, нічого не працює ) Довелося зливатися
Додано: Вів 15 лют, 2022 13:53
Svetas Для тех, кто никуда, никогда не ездил и Гуглом забаненый: код оператора - Польша!
Сегодня не ходил еще (да и нет уже надобности), но вчера в Привате деньги были (но это ж не Столица, губерния...), снимал лично.
|