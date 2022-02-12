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Іноземець намагався вивезти
через «Бориспіль» золоті та...

Іноземець намагався вивезти через «Бориспіль» золоті та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 17:56

Іноземець намагався вивезти через «Бориспіль» золоті та...

Пропонуємо до обговорення:
Київські митники виявили в багажі іноземця в аеропорту “Бориспіль” золоті та срібні старожитності часів королеви Вікторії: золотий соверен 1862 року та срібну монетницю.

Дивися повний текст Іноземець намагався вивезти через «Бориспіль» золоті та срібні старожитності часів королеви Вікторії.
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