Та вперше за довгий час кількість відкритих ФОП виявилася меншою, ніж число закритих.
Дивися повний текст У лютому закрилися рекордна кількість ФОП.
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Додано: Сер 16 лют, 2022 10:18
У лютому закрилися рекордна кількість ФОП
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У лютому закрилися рекордна кількість ФОП.
Додано: Сер 16 лют, 2022 14:11
Вже почалося.Малий бізнес закривається.Прийдеться депутатам тепер платити податки за свій бізнес це супермаркети і тому подібне
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