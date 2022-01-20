RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У лютому закрилися
рекордна кількість ФОП

У лютому закрилися рекордна кількість ФОП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 10:18

У лютому закрилися рекордна кількість ФОП

Пропонуємо до обговорення:
Та вперше за довгий час кількість відкритих ФОП виявилася меншою, ніж число закритих.

Дивися повний текст У лютому закрилися рекордна кількість ФОП.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97493
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 10:18

От і почалося...
nikatrunko573
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39
З нами з: 17.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 11:01

Работа Гетьманцева налицо.
eagleavz19
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 07.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 14:11

Вже почалося.Малий бізнес закривається.Прийдеться депутатам тепер платити податки за свій бізнес це супермаркети і тому подібне
volodymyr88o
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 16.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Svetas, Модератор і 17 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна має виплатити МВФ близько $197 млн у лютому
R2 » Пон 31 січ, 2022 13:09
1 299
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 січ, 2022 13:09
5kopiyok
ПФУ назвав кількість пенсіонерів в Україні 1, 2, 3
R2 » Чет 27 січ, 2022 16:10
20 2149
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 січ, 2022 15:26
vt313
Топ-10 компаній страхування життя: кількість...
R2 » Чет 20 січ, 2022 01:44
1 178
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 січ, 2022 01:45
finuser491

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.