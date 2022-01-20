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У лютому закрилися
рекордна кількість ФОП

У лютому закрилися рекордна кількість ФОП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 03:05

Это вы еще плохо считаете. Фоп я не закрыл, остался последний квед, а двух пенсионеров пришлось турнуть, закрывем деятельность. Не работать - выгодней чем работать. Привет пенсионному, наполняйтесь фантазиями. Все равно через 10 лет от вас кроме анализов и эпикризов ничего не получить. Вот пусть, уроды, живут на пенсию. Зп сотрудника пенсионного фрнда - не более минимальной персии. И пенсия такая же... Посмотрю, как они свои котеджи отопят.
BlackAlex
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 07:46

  Nickoss1 написав:Нехай закриваються. Навіщо бізнес, який не платить податки і для якого 5% + мінімальний пенсійний внесок (1430 грн/міс) - це непідйомна сума ? Що змінилось в 2022 ? Хіба РРО для тих, хто продає за готівку. Це поставити програму на смартфон і платити за облуговування 200 грн/міс. Серйозна сума ! Не кожен витримає такий тиск, треба закриватись.
Бо таким мабуть і не варто займатись підприємницькою діяльністю.

І що не так з айтішниками ? Для них нічого не змінилось. І далі чесно плятять своїх 5%, як ФОПи.


Очередной ойтишнег, работающий на зарплате, решил поучить всех управлению бизнесом?
Если есть 1000 человек, которые за счёт своего маленького бизнеса не жируют, но все же сводят концы с концами, это означает, что эти 1000 человек платят хоть какие-то налоги, обеспечивают себя и, возможно ещё пару сотен наемных работников. А ещё они обеспечивают работой тех, у кого покупают продукцию или услуги для своего бизнеса.
А если их закрыть, то и они сами, и из работники пойдут на биржу труда. Плюс рост социальной напряжённости. Плюс потери у тех, с кем эти люди сотрудничали.
Именно поэтому для малого бизнеса стараются делать льготные условия (хотя зачастую они и используются более крупными компаниями для оптимизации своих налогов).
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 10:27

А в ы не пробовали снача с верхов изменения вносить, с низов все начинания провальны, уже давно нужнобыло усвоить. Хотя бы попытайтесь с таможней решить вопрос, а то там все живут так что вроде ЗП от 10000$ в мес у начальства, дома... тачки... квартиры... Не знаете откуда такое? Зато ФОПовцев причем любой групы нужно трусить по максимуму.
bazaroof
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 12:13

  bazaroof написав:А в ы не пробовали снача с верхов изменения вносить, \\\

Это к кому обращение? :roll:
Ну и встречная "рацуха": как "на верхах" может оказаться "честный человек" (тм) -- если крадунством с самого низа занимаются?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:51

Re: У лютому закрилися рекордна кількість ФОП

ФОП на єдиному податку створений був для подолання безробіття, а не назавжди. ФОП платять мізерні податки. Хай ФОП залишається, але податки треба збільшувати в рази. Досить в цій країні пільг, треба починати їх скорочувати
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 21:45

Возможно цифра ликвидировавшихся ФОП и достоверна, ноооо, почему не учитываются такие факторы:
1. Сколько из ликвидировавшихся ФОПов были с реальными доходами, а не нулевиками, которые не хотели без дохода платить единый налог
2. Сколько из ликвидировавшихся ФОПов стали наемными работниками
3. Сколько из ликвидировавшихся ФОПов изначально открывались под схемы дробления бизнеса и просто выработали свой ресурс /оборот
4. Сколько из закрывшихся ФОП выехали за границу и в связи с этим закрылись
И тд
Аркадий_Розманин
 
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