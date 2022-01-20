У лютому закрилися рекордна кількість ФОП

Додано: Чет 17 лют, 2022 07:46

Nickoss1 написав: Нехай закриваються. Навіщо бізнес, який не платить податки і для якого 5% + мінімальний пенсійний внесок (1430 грн/міс) - це непідйомна сума ? Що змінилось в 2022 ? Хіба РРО для тих, хто продає за готівку. Це поставити програму на смартфон і платити за облуговування 200 грн/міс. Серйозна сума ! Не кожен витримає такий тиск, треба закриватись.

Бо таким мабуть і не варто займатись підприємницькою діяльністю.



І що не так з айтішниками ? Для них нічого не змінилось. І далі чесно плятять своїх 5%, як ФОПи. Нехай закриваються. Навіщо бізнес, який не платить податки і для якого 5% + мінімальний пенсійний внесок (1430 грн/міс) - це непідйомна сума ? Що змінилось в 2022 ? Хіба РРО для тих, хто продає за готівку. Це поставити програму на смартфон і платити за облуговування 200 грн/міс. Серйозна сума ! Не кожен витримає такий тиск, треба закриватись.Бо таким мабуть і не варто займатись підприємницькою діяльністю.І що не так з айтішниками ? Для них нічого не змінилось. І далі чесно плятять своїх 5%, як ФОПи.

Очередной ойтишнег, работающий на зарплате, решил поучить всех управлению бизнесом?Если есть 1000 человек, которые за счёт своего маленького бизнеса не жируют, но все же сводят концы с концами, это означает, что эти 1000 человек платят хоть какие-то налоги, обеспечивают себя и, возможно ещё пару сотен наемных работников. А ещё они обеспечивают работой тех, у кого покупают продукцию или услуги для своего бизнеса.А если их закрыть, то и они сами, и из работники пойдут на биржу труда. Плюс рост социальной напряжённости. Плюс потери у тех, с кем эти люди сотрудничали.Именно поэтому для малого бизнеса стараются делать льготные условия (хотя зачастую они и используются более крупными компаниями для оптимизации своих налогов).