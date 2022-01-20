У лютому закрилися рекордна кількість ФОП

Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:55

Rimlyanin1, Вы серьёзно? ФОПы второй группы в разы больше платили налогов, чем крупный бизнес из расчета на 1 грн дохода. И соглашались с этим ФОПы только потому что с 1997 года после введения единого налога убрали один из важных составляющих - коррупцию! Кто работал до введения Указа наверняка помнят, как их тупо штормили налоговики с протянутой рукой "дай!", и замечу - не в бюджет, а лично в карманы налоговикам, как собирали сумки и конверты "базарники" каждые выходные. Как в каждом маленьком магазинчике был всегда готов конвертик для взяток налоговиков. Да - так было! А если не дашь такой конвертик - тупо закроют, и не поможет ни суд, ни какая другая правда. ФОП - никто! Если налоговая сказала - ты виноват, будь ты сто раз прав, ты виноват. Только Указом про введение единого налога, оставили ФОПов в покое, и они стали честно платить налоги, работать и спать стали более менее спокойно. Вот и сейчас именно "конвертиков" этих в кармушке не хватает налоговикам! Другого объяснения нет.