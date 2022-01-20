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Додано: Чет 17 лют, 2022 03:05
Это вы еще плохо считаете. Фоп я не закрыл, остался последний квед, а двух пенсионеров пришлось турнуть, закрывем деятельность. Не работать - выгодней чем работать. Привет пенсионному, наполняйтесь фантазиями. Все равно через 10 лет от вас кроме анализов и эпикризов ничего не получить. Вот пусть, уроды, живут на пенсию. Зп сотрудника пенсионного фрнда - не более минимальной персии. И пенсия такая же... Посмотрю, как они свои котеджи отопят.
Додано: Чет 17 лют, 2022 07:46
Очередной ойтишнег, работающий на зарплате, решил поучить всех управлению бизнесом?
Если есть 1000 человек, которые за счёт своего маленького бизнеса не жируют, но все же сводят концы с концами, это означает, что эти 1000 человек платят хоть какие-то налоги, обеспечивают себя и, возможно ещё пару сотен наемных работников. А ещё они обеспечивают работой тех, у кого покупают продукцию или услуги для своего бизнеса.
А если их закрыть, то и они сами, и из работники пойдут на биржу труда. Плюс рост социальной напряжённости. Плюс потери у тех, с кем эти люди сотрудничали.
Именно поэтому для малого бизнеса стараются делать льготные условия (хотя зачастую они и используются более крупными компаниями для оптимизации своих налогов).
Додано: Чет 17 лют, 2022 10:27
А в ы не пробовали снача с верхов изменения вносить, с низов все начинания провальны, уже давно нужнобыло усвоить. Хотя бы попытайтесь с таможней решить вопрос, а то там все живут так что вроде ЗП от 10000$ в мес у начальства, дома... тачки... квартиры... Не знаете откуда такое? Зато ФОПовцев причем любой групы нужно трусить по максимуму.
Додано: Чет 17 лют, 2022 12:13
Додано: Чет 17 лют, 2022 20:51
Re: У лютому закрилися рекордна кількість ФОП
ФОП на єдиному податку створений був для подолання безробіття, а не назавжди. ФОП платять мізерні податки. Хай ФОП залишається, але податки треба збільшувати в рази. Досить в цій країні пільг, треба починати їх скорочувати
Додано: Чет 17 лют, 2022 21:45
Возможно цифра ликвидировавшихся ФОП и достоверна, ноооо, почему не учитываются такие факторы:
1. Сколько из ликвидировавшихся ФОПов были с реальными доходами, а не нулевиками, которые не хотели без дохода платить единый налог
2. Сколько из ликвидировавшихся ФОПов стали наемными работниками
3. Сколько из ликвидировавшихся ФОПов изначально открывались под схемы дробления бизнеса и просто выработали свой ресурс /оборот
4. Сколько из закрывшихся ФОП выехали за границу и в связи с этим закрылись
И тд
Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:55
Rimlyanin1, Вы серьёзно? ФОПы второй группы в разы больше платили налогов, чем крупный бизнес из расчета на 1 грн дохода. И соглашались с этим ФОПы только потому что с 1997 года после введения единого налога убрали один из важных составляющих - коррупцию! Кто работал до введения Указа наверняка помнят, как их тупо штормили налоговики с протянутой рукой "дай!", и замечу - не в бюджет, а лично в карманы налоговикам, как собирали сумки и конверты "базарники" каждые выходные. Как в каждом маленьком магазинчике был всегда готов конвертик для взяток налоговиков. Да - так было! А если не дашь такой конвертик - тупо закроют, и не поможет ни суд, ни какая другая правда. ФОП - никто! Если налоговая сказала - ты виноват, будь ты сто раз прав, ты виноват. Только Указом про введение единого налога, оставили ФОПов в покое, и они стали честно платить налоги, работать и спать стали более менее спокойно. Вот и сейчас именно "конвертиков" этих в кармушке не хватает налоговикам! Другого объяснения нет.
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