«Дію» хочуть вивести на IPO та розповіли, на чому...

Додано: Сер 16 лют, 2022 17:18

А как можно выводить "Дію" на IPO ? Это портал ГОСуслуг. Мы именно за это государству налоги платим. Посадили десять программистов - вот и всё фирма "Дія". Но поскольку это чисто американский проект (именно об этом сообщается на первой странице их сайта) нашару они работать не привыкли. А превращение ГОСуслуг в коммерческий ЧАСТНЫЙ проект - это очередная попытка немного облегчить карманы пересичного. Американцы вкладывая доллар "помощи" обычно дальше забирают у Вас весь кошелёк.

И в качестве бонуса к этому - полнейшая база данных ЛИЧНОЙ конфиденциальной информации на целые страны! СБУ в Украине вообще то существует? Но правда в том, что СБУ существует, но весь 3 этаж на ул Владимирской американцами и оккупирован. Так что бонуса нам не избежать. :-)