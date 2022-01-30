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«Дію» хочуть вивести на IPO
та розповіли, на чому...

«Дію» хочуть вивести на IPO та розповіли, на чому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 17:12

«Дію» хочуть вивести на IPO та розповіли, на чому...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство цифрової трансформації планує перетворити "Дію" з державного підприємства на компанію, структура якої буде схожа на ПрАТ (приватне акціонерне товариство). Ця стратегія передбачає вихід Діі на IPO.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 17:12

Государственные (обязательные) услуги априори не могут быть частными или получастными. Насчет повсеместной монетизации это такой новый тренд наших керманичей с монопольного государственного (нашего) кармана тянуть деньги.
KTB
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 17:18

А как можно выводить "Дію" на IPO ? Это портал ГОСуслуг. Мы именно за это государству налоги платим. Посадили десять программистов - вот и всё фирма "Дія". Но поскольку это чисто американский проект (именно об этом сообщается на первой странице их сайта) нашару они работать не привыкли. А превращение ГОСуслуг в коммерческий ЧАСТНЫЙ проект - это очередная попытка немного облегчить карманы пересичного. Американцы вкладывая доллар "помощи" обычно дальше забирают у Вас весь кошелёк.
И в качестве бонуса к этому - полнейшая база данных ЛИЧНОЙ конфиденциальной информации на целые страны! СБУ в Украине вообще то существует? Но правда в том, что СБУ существует, но весь 3 этаж на ул Владимирской американцами и оккупирован. Так что бонуса нам не избежать. :-)
Svetas
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Модератори: Ірина_, Модератор

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