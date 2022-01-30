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«Дію» хочуть вивести на IPO та розповіли, на чому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 16 лют, 2022 17:12
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство цифрової трансформації планує перетворити "Дію" з державного підприємства на компанію, структура якої буде схожа на ПрАТ (приватне акціонерне товариство). Ця стратегія передбачає вихід Діі на IPO.
Дивися повний текст «Дію» хочуть вивести на IPO та розповіли, на чому планують заробляти
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R2
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Додано: Сер 16 лют, 2022 17:12
Государственные (обязательные) услуги априори не могут быть частными или получастными. Насчет повсеместной монетизации это такой новый тренд наших керманичей с монопольного государственного (нашего) кармана тянуть деньги.
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KTB
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Додано: Сер 16 лют, 2022 17:18
А как можно выводить "Дію" на IPO ? Это портал ГОСуслуг. Мы именно за это государству налоги платим. Посадили десять программистов - вот и всё фирма "Дія". Но поскольку это чисто американский проект (именно об этом сообщается на первой странице их сайта) нашару они работать не привыкли. А превращение ГОСуслуг в коммерческий ЧАСТНЫЙ проект - это очередная попытка немного облегчить карманы пересичного. Американцы вкладывая доллар "помощи" обычно дальше забирают у Вас весь кошелёк.
И в качестве бонуса к этому - полнейшая база данных ЛИЧНОЙ конфиденциальной информации на целые страны! СБУ в Украине вообще то существует? Но правда в том, что СБУ существует, но весь 3 этаж на ул Владимирской американцами и оккупирован. Так что бонуса нам не избежать. :-)
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Svetas
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Додано: Сер 16 лют, 2022 18:18
стоит лишний раз задуматься стоит ли доверять свои персональные данный шаражкиной конторе...
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Тракторист
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Додано: Сер 16 лют, 2022 18:28
Рекламу крутитимуть?
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zenukua1992
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Додано: Сер 16 лют, 2022 19:53
Может для кого-то секрет, но НБУ зарабатывает на Bank.id.
Так что заработок на Дия.підпис вполне логичный.
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orkoteg
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