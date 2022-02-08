Finance.ua дізнався в auto.ria, які основні зміни щодо розмитнення автівок прописані у новоствореному законопроєкті №7040.
Дивися повний текст «Соціальні» та «елітні»: як нардепи пропонують розмитнювати автомобілі.
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Додано: Сер 16 лют, 2022 17:13
«Соціальні» та «елітні»: як нардепи пропонують...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Соціальні» та «елітні»: як нардепи пропонують розмитнювати автомобілі.
Додано: Сер 16 лют, 2022 17:14
вы меня извините, но 3литра это соц автомобиль? А что тогда 2.0, 1.8, 1.5, 1.0? :)
1.0 это вообще не авто чи шО? :)
Кормить страну бензоколонку с 3+ литрами, вообще налог на глупость 300% лучше б ввели.
Додано: Сер 16 лют, 2022 17:22
разминировать исправили
Востаннє редагувалось rapyd777 в Сер 16 лют, 2022 20:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 16 лют, 2022 17:25
Rainbow Ну так больше будут покупать горючки = больше налога будет уходить на дороги. Это ж хорошо.
Додано: Сер 16 лют, 2022 22:56
15$к и 85$к немаленький шаг.
Например это Пассат 2017 и топовая Ауди или предтоповые Мерс или БМВ того же года
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