«єCмартфони» для людей старше 60 років прив’яжуть до...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 19:11

  Hotab написав:Как можно в смартфоне иметь не финансовый номер, если все банковские смс приходят на финансовый?

А какая связь прихода банковских SMS на какой-то номер и необходимостью засовывать симку с этим номером именно в смартфон? И что, если в смартфоне только два слота под симки, то больше двух финансовых номеров иметь не судьба?
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 19:35

  Hotab написав:Как вам удалось разделить эти номера? Я серьезно интересуюсь.

Как можно в смартфоне иметь не финансовый номер, если все банковские смс приходят на финансовый?


Банковские смс можно принимать на любом телефоне поддерживающем смс.
Giroi
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 19:41

  Giroi написав:
  Hotab написав:Как вам удалось разделить эти номера? Я серьезно интересуюсь.

Как можно в смартфоне иметь не финансовый номер, если все банковские смс приходят на финансовый?


Банковские смс можно принимать на любом телефоне поддерживающем смс.

Но вы же его все равно носите всегда с собой, как и смартфон. В чем плюс? Украсть могут и то, и то.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:01

Hotab

Сейчас стало труднее, но раньше было очень удобно нигде не светить своим финансовым номером. Защитить от кражи телефон, которым ты пользуешься не часто - легче, чем тот, который всегда под рукой.
Giroi
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:03

  moveton написав:
  Hotab написав:Как можно в смартфоне иметь не финансовый номер, если все банковские смс приходят на финансовый?

А какая связь прихода банковских SMS на какой-то номер и необходимостью засовывать симку с этим номером именно в смартфон? И что, если в смартфоне только два слота под симки, то больше двух финансовых номеров иметь не судьба?


иметь во втором смартфоне
за недорого проконсултирую каким приложением пересылать СМС :mrgreen:

думаю, попаданцы на ПУМБе этому моему совету точно следуют :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:04

  Giroi написав:Hotab

Сейчас стало труднее, но раньше было очень удобно нигде не светить своим финансовым номером. Защитить от кражи телефон, которым ты пользуешься не часто - легче, чем тот, который всегда под рукой.

В целом согласен. Надо подумать над этим. Особенно на всякие вечерние пати, сливы и т.д. не брать с собой финансовый номер. Вряд ли банк пришлет что срочное... Хотя .. Вот краба кошелька и надо обзвон банков. Выйдет не из финансового номера все поблоктртвать?
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 21:54

Hotab, по идее выйдет - ведь могут украсть не только кошелек, но и телефон, а значит должна быть возможность заблокировать карты и не со своего финансового телефона. Немного не по теме, но может кому пригодится - инструкция что делать если у вас украли смартфон. Там по шагам что и зачем нужно делать в первую очередь чтобы не дать шанса мошенникам. https://habr.com/ru/post/549820/
RomanTik
 
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