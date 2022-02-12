«єCмартфони» для людей старше 60 років прив’яжуть до...

А какая связь прихода банковских SMS на какой-то номер и необходимостью засовывать симку с этим номером именно в смартфон? И что, если в смартфоне только два слота под симки, то больше двух финансовых номеров иметь не судьба?
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Додано: Чет 17 лют, 2022 19:11
А какая связь прихода банковских SMS на какой-то номер и необходимостью засовывать симку с этим номером именно в смартфон? И что, если в смартфоне только два слота под симки, то больше двух финансовых номеров иметь не судьба?
Додано: Чет 17 лют, 2022 19:35
Додано: Чет 17 лют, 2022 19:41
Но вы же его все равно носите всегда с собой, как и смартфон. В чем плюс? Украсть могут и то, и то.
Додано: Чет 17 лют, 2022 20:01
Hotab
Сейчас стало труднее, но раньше было очень удобно нигде не светить своим финансовым номером. Защитить от кражи телефон, которым ты пользуешься не часто - легче, чем тот, который всегда под рукой.
Додано: Чет 17 лют, 2022 20:03
иметь во втором смартфоне
за недорого проконсултирую каким приложением пересылать СМС
думаю, попаданцы на ПУМБе этому моему совету точно следуют
Додано: Чет 17 лют, 2022 20:04
В целом согласен. Надо подумать над этим. Особенно на всякие вечерние пати, сливы и т.д. не брать с собой финансовый номер. Вряд ли банк пришлет что срочное... Хотя .. Вот краба кошелька и надо обзвон банков. Выйдет не из финансового номера все поблоктртвать?
Додано: Чет 17 лют, 2022 21:54
Hotab, по идее выйдет - ведь могут украсть не только кошелек, но и телефон, а значит должна быть возможность заблокировать карты и не со своего финансового телефона. Немного не по теме, но может кому пригодится - инструкция что делать если у вас украли смартфон. Там по шагам что и зачем нужно делать в первую очередь чтобы не дать шанса мошенникам.
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