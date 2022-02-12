«єCмартфони» для людей старше 60 років прив’яжуть до...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 19:11

  Hotab написав:Как можно в смартфоне иметь не финансовый номер, если все банковские смс приходят на финансовый?

А какая связь прихода банковских SMS на какой-то номер и необходимостью засовывать симку с этим номером именно в смартфон? И что, если в смартфоне только два слота под симки, то больше двух финансовых номеров иметь не судьба?
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 19:35

  Hotab написав:Как вам удалось разделить эти номера? Я серьезно интересуюсь.

Как можно в смартфоне иметь не финансовый номер, если все банковские смс приходят на финансовый?


Банковские смс можно принимать на любом телефоне поддерживающем смс.
Giroi
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 19:41

  Giroi написав:
  Hotab написав:Как вам удалось разделить эти номера? Я серьезно интересуюсь.

Как можно в смартфоне иметь не финансовый номер, если все банковские смс приходят на финансовый?


Банковские смс можно принимать на любом телефоне поддерживающем смс.

Но вы же его все равно носите всегда с собой, как и смартфон. В чем плюс? Украсть могут и то, и то.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:01

Hotab

Сейчас стало труднее, но раньше было очень удобно нигде не светить своим финансовым номером. Защитить от кражи телефон, которым ты пользуешься не часто - легче, чем тот, который всегда под рукой.
Giroi
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:03

  moveton написав:
  Hotab написав:Как можно в смартфоне иметь не финансовый номер, если все банковские смс приходят на финансовый?

А какая связь прихода банковских SMS на какой-то номер и необходимостью засовывать симку с этим номером именно в смартфон? И что, если в смартфоне только два слота под симки, то больше двух финансовых номеров иметь не судьба?


иметь во втором смартфоне
за недорого проконсултирую каким приложением пересылать СМС :mrgreen:

думаю, попаданцы на ПУМБе этому моему совету точно следуют :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:04

  Giroi написав:Hotab

Сейчас стало труднее, но раньше было очень удобно нигде не светить своим финансовым номером. Защитить от кражи телефон, которым ты пользуешься не часто - легче, чем тот, который всегда под рукой.

В целом согласен. Надо подумать над этим. Особенно на всякие вечерние пати, сливы и т.д. не брать с собой финансовый номер. Вряд ли банк пришлет что срочное... Хотя .. Вот краба кошелька и надо обзвон банков. Выйдет не из финансового номера все поблоктртвать?
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 21:54

Hotab, по идее выйдет - ведь могут украсть не только кошелек, но и телефон, а значит должна быть возможность заблокировать карты и не со своего финансового телефона. Немного не по теме, но может кому пригодится - инструкция что делать если у вас украли смартфон. Там по шагам что и зачем нужно делать в первую очередь чтобы не дать шанса мошенникам. https://habr.com/ru/post/549820/
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 02:01

  moveton написав:
  Hotab написав:Как можно в смартфоне иметь не финансовый номер, если все банковские смс приходят на финансовый?

А какая связь прихода банковских SMS на какой-то номер и необходимостью засовывать симку с этим номером именно в смартфон? И что, если в смартфоне только два слота под симки, то больше двух финансовых номеров иметь не судьба?


Смартфон позволяет устанавливать и запускать приложения имеющие доступ к интернету. Такие приложения могут содержать код позволяющий злоумышленникам удаленно и незаметно для владельца пользоваться симкой (принимать и отправлять смс и т.п.), удаленно использовать WiFi, Bluetooth или удаленно выполнять интернет запросы к интернет сервисам от имени пользователя смартфона. Причем пользователю смартфона все эти действия будут не видны. Он не будет видеть ни смс, ни звонков, ни запросов к интернет сервисам, если злоумышленних захочет их скрыть от пользователя.

Все это дает возможность злоумышленникам использовать симку незаметно для владельца в своих интересах. Поэтому сим карта с финансовым номерам в смартфоне - это плохая идея с точки зрения безопасности.

В идеале финансовый номер должен быть на телефоне не позволяющем устанавливать и выполнять приложения и физически не имеющим возможности доступа к интернету - ни через WiFi, ни через мобильную сеть.


Если все-же очень нужно иметь финансовый номер на смартфоне - есть специальные смартфоны с физическими выключателями камер, модулей связи, GPS-ресивера и микрофона. Такие выключатели физически разрывают цепь питания соответствующего модуля, не давая возможности злоумышленникам включить их удаленно программным способом.

Таким образом отключив выключателем интернет и WiFi, можно заблокировать удаленный доступ злоумышленников к сим карте. Это не дает такого-же уровня защиты как у кнопочного телефона без инета и приложений, но значительно снижает риски.
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 08:47

  Цитрин написав:
  moveton написав:
  Hotab написав:Как можно в смартфоне иметь не финансовый номер, если все банковские смс приходят на финансовый?

А какая связь прихода банковских SMS на какой-то номер и необходимостью засовывать симку с этим номером именно в смартфон? И что, если в смартфоне только два слота под симки, то больше двух финансовых номеров иметь не судьба?


Смартфон позволяет устанавливать и запускать приложения имеющие доступ к интернету. Такие приложения могут содержать код позволяющий злоумышленникам удаленно и незаметно для владельца пользоваться симкой (принимать и отправлять смс и т.п.), удаленно использовать WiFi, Bluetooth или удаленно выполнять интернет запросы к интернет сервисам от имени пользователя смартфона. \\\

Одна беда: все эти приложения пользователь _сам_ установить должен. И _сам_ пользователь должен все права на "удаленно и незаметно для владельца пользоваться симкой" повыдавать.
_hunter
 
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Це правильно
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