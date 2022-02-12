«єCмартфони» для людей старше 60 років прив’яжуть до...

Додано: П'ят 18 лют, 2022 02:01

moveton написав: Hotab написав: Как можно в смартфоне иметь не финансовый номер, если все банковские смс приходят на финансовый? Как можно в смартфоне иметь не финансовый номер, если все банковские смс приходят на финансовый?

А какая связь прихода банковских SMS на какой-то номер и необходимостью засовывать симку с этим номером именно в смартфон? И что, если в смартфоне только два слота под симки, то больше двух финансовых номеров иметь не судьба? А какая связь прихода банковских SMS на какой-то номер и необходимостью засовывать симку с этим номером именно в смартфон? И что, если в смартфоне только два слота под симки, то больше двух финансовых номеров иметь не судьба?

Смартфон позволяет устанавливать и запускать приложения имеющие доступ к интернету. Такие приложения могут содержать код позволяющий злоумышленникам удаленно и незаметно для владельца пользоваться симкой (принимать и отправлять смс и т.п.), удаленно использовать WiFi, Bluetooth или удаленно выполнять интернет запросы к интернет сервисам от имени пользователя смартфона. Причем пользователю смартфона все эти действия будут не видны. Он не будет видеть ни смс, ни звонков, ни запросов к интернет сервисам, если злоумышленних захочет их скрыть от пользователя.Все это дает возможность злоумышленникам использовать симку незаметно для владельца в своих интересах. Поэтому сим карта с финансовым номерам в смартфоне - это плохая идея с точки зрения безопасности.В идеале финансовый номер должен быть на телефоне не позволяющем устанавливать и выполнять приложения и физически не имеющим возможности доступа к интернету - ни через WiFi, ни через мобильную сеть.Если все-же очень нужно иметь финансовый номер на смартфоне - есть специальные смартфоны с физическими выключателями камер, модулей связи, GPS-ресивера и микрофона. Такие выключатели физически разрывают цепь питания соответствующего модуля, не давая возможности злоумышленникам включить их удаленно программным способом.Таким образом отключив выключателем интернет и WiFi, можно заблокировать удаленный доступ злоумышленников к сим карте. Это не дает такого-же уровня защиты как у кнопочного телефона без инета и приложений, но значительно снижает риски.