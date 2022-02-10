Чи вдається українцям відкладати гроші
Дивися повний текст Скільки українців мають заощадження — дані опитування.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 17 лют, 2022 09:14
Скільки українців мають заощадження — дані опитування
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки українців мають заощадження — дані опитування.
Додано: Чет 17 лют, 2022 09:14
Экономить – это чувствовать себя в безопасности - Пенсионер, почувствуй себя в безопасности.
Додано: Чет 17 лют, 2022 09:41
Цель страны - уменьшение количества пенсионеров. И тут все средства хороши.
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