RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки українців мають
заощадження — дані опитування

Скільки українців мають заощадження — дані опитування
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 09:14

Скільки українців мають заощадження — дані опитування

Пропонуємо до обговорення:
Чи вдається українцям відкладати гроші

Дивися повний текст Скільки українців мають заощадження — дані опитування.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97500
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 09:14

Экономить – это чувствовать себя в безопасности - Пенсионер, почувствуй себя в безопасности.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4034
З нами з: 15.02.11
Подякував: 46 раз.
Подякували: 789 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 09:41

Цель страны - уменьшение количества пенсионеров. И тут все средства хороши.
Omega
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1512
З нами з: 18.07.07
Подякував: 3 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 43 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Споживчі настрої українців погіршилися до мінімального...
R2 » Вів 15 лют, 2022 21:06
4 410
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 лют, 2022 12:05
ruslan42212
Скільки податків щомісячно сплачує кожен українець зі...
R2 » Суб 12 лют, 2022 13:20
6 1011
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 лют, 2022 10:15
_hunter
Гетманцев розповів, скільки коштує встановити РРО
R2 » Чет 10 лют, 2022 12:15
7 796
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 лют, 2022 12:24
alt402

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.