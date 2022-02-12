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Скільки українців мають
заощадження — дані опитування

Скільки українців мають заощадження — дані опитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 09:14

Скільки українців мають заощадження — дані опитування

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R2
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Экономить – это чувствовать себя в безопасности - Пенсионер, почувствуй себя в безопасности.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 09:41

Цель страны - уменьшение количества пенсионеров. И тут все средства хороши.
Omega
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 11:34

  Omega написав:Цель страны - уменьшение количества пенсионеров. И тут все средства хороши.

Предлагаю немножко конкретизировать.
"Страна" - это не злое инопланетное чудище, которое не любит пенсионеров.
Страна= это сообщество людей, в т.ч. нас с вами и эти люди считают пенсионеров вообщем то бесполезной для них категорией, содержание которых не есть в приоритетах и вообще - это забота самих пенсионеров и (возможно) их детей. Так оно есть, увы... Потому нужно жить с пониманием этого и не ждать "доброго волшебника".
yetizedd
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 12:39

  yetizedd написав:
  Omega написав:Цель страны - уменьшение количества пенсионеров. И тут все средства хороши.

Предлагаю немножко конкретизировать.
"Страна" - это не злое инопланетное чудище, которое не любит пенсионеров.
Страна= это сообщество людей, в т.ч. нас с вами и эти люди считают пенсионеров вообщем то бесполезной для них категорией, содержание которых не есть в приоритетах и вообще - это забота самих пенсионеров и (возможно) их детей. Так оно есть, увы... Потому нужно жить с пониманием этого и не ждать "доброго волшебника".

Т.Е. это пенсионеры виновны что с них государство снимало в три шкуры и сейчас хочет проблемы пенсионеров перекинуть на их детей?
Деньги разворовываются и выводятся офшорами за границу в такие страны как Англия, где превосходно отмываются и оседают в виде инвестиций - инвестиция по новому. Так сказать колония-ХХII века.
Может поэтому пенсионеры в Англии такие богатые, а у нас такие бедные?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 12:51

  p_a_l написав:
  yetizedd написав:
  Omega написав:Цель страны - уменьшение количества пенсионеров. И тут все средства хороши.

Предлагаю немножко конкретизировать.
"Страна" - это не злое инопланетное чудище, которое не любит пенсионеров.
Страна= это сообщество людей, в т.ч. нас с вами и эти люди считают пенсионеров вообщем то бесполезной для них категорией, содержание которых не есть в приоритетах и вообще - это забота самих пенсионеров и (возможно) их детей. Так оно есть, увы... Потому нужно жить с пониманием этого и не ждать "доброго волшебника".

Т.Е. это пенсионеры виновны что с них государство снимало в три шкуры и сейчас хочет проблемы пенсионеров перекинуть на их детей?
Деньги разворовываются и выводятся офшорами за границу в такие страны как Англия, где превосходно отмываются и оседают в виде инвестиций - инвестиция по новому. Так сказать колония-ХХII века.
Может поэтому пенсионеры в Англии такие богатые, а у нас такие бедные?

Абсолютно верно.
Вот только если отбросить ярлыки "государство", "пенсионеры", то получается как бы такая формула: в бедности нашего народа виноват сам народ позволяя безнаказанно обворовывать себя своим вожакам. И эта проблема не одного периода, это ПОСТОЯННАЯ проблема. Отсутствие судебных институтов (те что есть - они только создают видимость наличия присутствия оных) - это мощный фундамент проблем. Без кардинальных изменений этого, всё остальное - никуда не ведущие эмоции. Точнее ведущие к еще большей нищете и соцнезащищенности. Потому, возвращаясь к пенсионерам - они могут уповать только на Бога и свое везение.
yetizedd
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:23

  p_a_l написав:
  yetizedd написав:
  Omega написав:Цель страны - уменьшение количества пенсионеров. И тут все средства хороши.

Предлагаю немножко конкретизировать.
"Страна" - это не злое инопланетное чудище, которое не любит пенсионеров.
Страна= это сообщество людей, в т.ч. нас с вами и эти люди считают пенсионеров вообщем то бесполезной для них категорией, содержание которых не есть в приоритетах и вообще - это забота самих пенсионеров и (возможно) их детей. Так оно есть, увы... Потому нужно жить с пониманием этого и не ждать "доброго волшебника".

Т.Е. это пенсионеры виновны что с них государство снимало в три шкуры и сейчас хочет проблемы пенсионеров перекинуть на их детей?
Деньги разворовываются и выводятся офшорами за границу в такие страны как Англия, где превосходно отмываются и оседают в виде инвестиций - инвестиция по новому. Так сказать колония-ХХII века.
Может поэтому пенсионеры в Англии такие богатые, а у нас такие бедные?

Ну а кто ж еще виноват? -- за пачку гречи кто голоса продавал?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:35

p_a_l
П.С. Закончу свою мысль.
Как вы первый, кстати, подметили - виноваты в первую очередь сами же пенсионеры.
Ведь когда человека обманывают один раз - то пользуются его доверием, а когда его обманывают постоянно, то это уже даже словом "обман" сложно назвать, правда?
Так вот, пенсионеры, они ведь не родились пенсионерами, правда?
То есть, когда они были молодыми-трудоспособными, о чем они думали? Рассчитывали на то, что им будут платить хорошую пенсию? А на основании чего они на нее рассчитывали? Они чвидели и знали о том, что у нас "среднестатистический" человек не имеет защиты. Но упорно не заботились о своей старости. А получив абсолютно закономерный результат своей беспечности взывают к "справедливости". И кто же им виноват? У них был выбор из следующих вариантов:
1. Добиваться того, чтобы в их стране РЕАЛЬНО работало правосудие.
2. Обеспечить себе пассивный доход и/или сбережения на старость.
3. Вырастить благодарных детей, которые могли бы их поддерживать.
4. Свалить в страну, где есть правосудие и как следствие работают все остальные институты.
Но если человек не ставил цели и не добивался ни одного варианта, то кто же ему виноват?
yetizedd
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