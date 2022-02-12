|
|
|
Скільки українців мають заощадження — дані опитування
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 лют, 2022 09:14
Пропонуємо до обговорення:
Чи вдається українцям відкладати гроші
Дивися повний текст Скільки українців мають заощадження — дані опитування
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 97510
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 17 лют, 2022 09:14
Экономить – это чувствовать себя в безопасности - Пенсионер, почувствуй себя в безопасности.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 4035
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 790 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 лют, 2022 09:41
Цель страны - уменьшение количества пенсионеров. И тут все средства хороши.
-
Omega
-
-
- Повідомлень: 1512
- З нами з: 18.07.07
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 231 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 лют, 2022 11:34
Omega написав:
Цель страны - уменьшение количества пенсионеров. И тут все средства хороши.
Предлагаю немножко конкретизировать.
"Страна" - это не злое инопланетное чудище, которое не любит пенсионеров.
Страна= это сообщество людей, в т.ч. нас с вами и эти люди считают пенсионеров вообщем то бесполезной для них категорией, содержание которых не есть в приоритетах и вообще - это забота самих пенсионеров и (возможно) их детей. Так оно есть, увы... Потому нужно жить с пониманием этого и не ждать "доброго волшебника".
-
yetizedd
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 25.01.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 лют, 2022 12:39
yetizedd написав: Omega написав:
Цель страны - уменьшение количества пенсионеров. И тут все средства хороши.
Предлагаю немножко конкретизировать.
"Страна" - это не злое инопланетное чудище, которое не любит пенсионеров.
Страна= это сообщество людей, в т.ч. нас с вами и эти люди считают пенсионеров вообщем то бесполезной для них категорией, содержание которых не есть в приоритетах и вообще - это забота самих пенсионеров и (возможно) их детей. Так оно есть, увы... Потому нужно жить с пониманием этого и не ждать "доброго волшебника".
Т.Е. это пенсионеры виновны что с них государство снимало в три шкуры и сейчас хочет проблемы пенсионеров перекинуть на их детей?
Деньги разворовываются и выводятся офшорами за границу в такие страны как Англия, где превосходно отмываются и оседают в виде инвестиций - инвестиция по новому. Так сказать колония-ХХII века.
Может поэтому пенсионеры в Англии такие богатые, а у нас такие бедные?
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 4035
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 790 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 лют, 2022 12:51
p_a_l написав: yetizedd написав: Omega написав:
Цель страны - уменьшение количества пенсионеров. И тут все средства хороши.
Предлагаю немножко конкретизировать.
"Страна" - это не злое инопланетное чудище, которое не любит пенсионеров.
Страна= это сообщество людей, в т.ч. нас с вами и эти люди считают пенсионеров вообщем то бесполезной для них категорией, содержание которых не есть в приоритетах и вообще - это забота самих пенсионеров и (возможно) их детей. Так оно есть, увы... Потому нужно жить с пониманием этого и не ждать "доброго волшебника".
Т.Е. это пенсионеры виновны что с них государство снимало в три шкуры и сейчас хочет проблемы пенсионеров перекинуть на их детей?
Деньги разворовываются и выводятся офшорами за границу в такие страны как Англия, где превосходно отмываются и оседают в виде инвестиций - инвестиция по новому. Так сказать колония-ХХII века.
Может поэтому пенсионеры в Англии такие богатые, а у нас такие бедные?
Абсолютно верно.
Вот только если отбросить ярлыки "государство", "пенсионеры", то получается как бы такая формула: в бедности нашего народа виноват сам народ позволяя безнаказанно обворовывать себя своим вожакам. И эта проблема не одного периода, это ПОСТОЯННАЯ проблема. Отсутствие судебных институтов (те что есть - они только создают видимость наличия присутствия оных) - это мощный фундамент проблем. Без кардинальных изменений этого, всё остальное - никуда не ведущие эмоции. Точнее ведущие к еще большей нищете и соцнезащищенности. Потому, возвращаясь к пенсионерам - они могут уповать только на Бога и свое везение.
-
yetizedd
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 25.01.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 лют, 2022 13:23
p_a_l написав: yetizedd написав: Omega написав:
Цель страны - уменьшение количества пенсионеров. И тут все средства хороши.
Предлагаю немножко конкретизировать.
"Страна" - это не злое инопланетное чудище, которое не любит пенсионеров.
Страна= это сообщество людей, в т.ч. нас с вами и эти люди считают пенсионеров вообщем то бесполезной для них категорией, содержание которых не есть в приоритетах и вообще - это забота самих пенсионеров и (возможно) их детей. Так оно есть, увы... Потому нужно жить с пониманием этого и не ждать "доброго волшебника".
Т.Е. это пенсионеры виновны что с них государство снимало в три шкуры и сейчас хочет проблемы пенсионеров перекинуть на их детей?
Деньги разворовываются и выводятся офшорами за границу в такие страны как Англия, где превосходно отмываются и оседают в виде инвестиций - инвестиция по новому. Так сказать колония-ХХII века.
Может поэтому пенсионеры в Англии такие богатые, а у нас такие бедные?
Ну а кто ж еще виноват? -- за пачку гречи кто голоса продавал?..
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 6306
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 432 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 лют, 2022 13:35
p_a_l
П.С. Закончу свою мысль.
Как вы первый, кстати, подметили - виноваты в первую очередь сами же пенсионеры.
Ведь когда человека обманывают один раз - то пользуются его доверием, а когда его обманывают постоянно, то это уже даже словом "обман" сложно назвать, правда?
Так вот, пенсионеры, они ведь не родились пенсионерами, правда?
То есть, когда они были молодыми-трудоспособными, о чем они думали? Рассчитывали на то, что им будут платить хорошую пенсию? А на основании чего они на нее рассчитывали? Они чвидели и знали о том, что у нас "среднестатистический" человек не имеет защиты. Но упорно не заботились о своей старости. А получив абсолютно закономерный результат своей беспечности взывают к "справедливости". И кто же им виноват? У них был выбор из следующих вариантов:
1. Добиваться того, чтобы в их стране РЕАЛЬНО работало правосудие.
2. Обеспечить себе пассивный доход и/или сбережения на старость.
3. Вырастить благодарных детей, которые могли бы их поддерживать.
4. Свалить в страну, где есть правосудие и как следствие работают все остальные институты.
Но если человек не ставил цели и не добивался ни одного варианта, то кто же ему виноват?
-
yetizedd
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 25.01.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 лют, 2022 15:24
Заважає потребляцтво
якось сумнівно що 89% голосунів мають реальну мінімалку...
-
chipmunk
-
-
- Повідомлень: 8889
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 548 раз.
- Подякували: 569 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 лют, 2022 23:00
yetizedd написав:p_a_l
П.С. Закончу свою мысль.
Как вы первый, кстати, подметили - виноваты в первую очередь сами же пенсионеры.
Ведь когда человека обманывают один раз - то пользуются его доверием, а когда его обманывают постоянно, то это уже даже словом "обман" сложно назвать, правда?
Так вот, пенсионеры, они ведь не родились пенсионерами, правда?
То есть, когда они были молодыми-трудоспособными, о чем они думали? Рассчитывали на то, что им будут платить хорошую пенсию? А на основании чего они на нее рассчитывали? Они чвидели и знали о том, что у нас "среднестатистический" человек не имеет защиты. Но упорно не заботились о своей старости. А получив абсолютно закономерный результат своей беспечности взывают к "справедливости". И кто же им виноват? У них был выбор из следующих вариантов:
1. Добиваться того, чтобы в их стране РЕАЛЬНО работало правосудие.
2. Обеспечить себе пассивный доход и/или сбережения на старость.
3. Вырастить благодарных детей, которые могли бы их поддерживать.
4. Свалить в страну, где есть правосудие и как следствие работают все остальные институты.
Но если человек не ставил цели и не добивался ни одного варианта, то кто же ему виноват?
Ага,напоминает:"...поганенький у нас народ,коварный просто-страсть.Ему бы всё наоборот,не так как хочет власть.Все деньги,что даёт им власть,кладёт в карман народ,на них потом гуляет в сласть и ездит на курорт.При этом думает народ,что все ему должны.И между прочем,так и ждёт,чтоб съехать из страны.Народ купил в Европе дом,завёл секретный счёт,он вечной жадностью ведом,такой у нас народ.Всё то,что накопила Власть и принесла в казну,народ пытается украсть и разорить страну.Народ кроит на новый лад-порядки и дела,он кумовство развёл и блат,цензуру,культ-бабла.Народ одел себя ментом и был с собою груб и эти ролики потом отправил на Ютуб...!"(В.Обломов)
-
chumakcm1430
-
-
- Повідомлень: 91
- З нами з: 27.08.18
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 47 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|