Скільки українців мають заощадження — дані опитування

Додано: Чет 17 лют, 2022 13:35

p_a_l

П.С. Закончу свою мысль.

Как вы первый, кстати, подметили - виноваты в первую очередь сами же пенсионеры.

Ведь когда человека обманывают один раз - то пользуются его доверием, а когда его обманывают постоянно, то это уже даже словом "обман" сложно назвать, правда?

Так вот, пенсионеры, они ведь не родились пенсионерами, правда?

То есть, когда они были молодыми-трудоспособными, о чем они думали? Рассчитывали на то, что им будут платить хорошую пенсию? А на основании чего они на нее рассчитывали? Они чвидели и знали о том, что у нас "среднестатистический" человек не имеет защиты. Но упорно не заботились о своей старости. А получив абсолютно закономерный результат своей беспечности взывают к "справедливости". И кто же им виноват? У них был выбор из следующих вариантов:

1. Добиваться того, чтобы в их стране РЕАЛЬНО работало правосудие.

2. Обеспечить себе пассивный доход и/или сбережения на старость.

3. Вырастить благодарных детей, которые могли бы их поддерживать.

4. Свалить в страну, где есть правосудие и как следствие работают все остальные институты.

Но если человек не ставил цели и не добивался ни одного варианта, то кто же ему виноват?