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Скільки українців мають
заощадження — дані опитування

Скільки українців мають заощадження — дані опитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 23:40

Re: Скільки українців мають заощадження — дані опитування

Споживати треба менше. Вдвічі менше!
https://responsiblefuture.com.ua/dlya-u ... ogo-borgu/
 24.07.2019
29 липня людство використає весь природний бюджет на 2019 рік. Саме того дня наступить Earth Overshoot Day, тобто День екологічного боргу. Проте, на жаль, для України цей день настав уже сьогодні, 24 липня. Про це свідчать результати екологічного дослідження, яке ініціювала міжнародна організація Global Footprint Network.
Настання Earth Overshoot Day прискорилось на дві місяці за останні 20 років. Отже для всього світу 29 липня – найраніша дата «проведення» Earth Overshoot Day за всю історію. Це означає, що людство нині використовує природу в 1,75 разів більше, ніж екосистеми нашої планети можуть регенеруватися.

І ми навіть трохи гірші за оте "середнє людство". У нас навіть більше аніж ті злощасні 1.75рази :(
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 00:00

  chipmunk написав:якось сумнівно що 89% голосунів мають реальну мінімалку...

Такие опросы в Украине - изначально глупость.
Почти никто из имеющих сбережения в этом постороннему человеку не признается. Могут отобрать грабители, государство может обложить каким-то налогом, в лучшем случае - лишить льгот.
Tegularius
 
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