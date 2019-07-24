Скільки українців мають заощадження — дані опитування
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24.07.2019 29 липня людство використає весь природний бюджет на 2019 рік. Саме того дня наступить Earth Overshoot Day, тобто День екологічного боргу. Проте, на жаль, для України цей день настав уже сьогодні, 24 липня. Про це свідчать результати екологічного дослідження, яке ініціювала міжнародна організація Global Footprint Network. Настання Earth Overshoot Day прискорилось на дві місяці за останні 20 років. Отже для всього світу 29 липня – найраніша дата «проведення» Earth Overshoot Day за всю історію. Це означає, що людство нині використовує природу в 1,75 разів більше, ніж екосистеми нашої планети можуть регенеруватися.
І ми навіть трохи гірші за оте "середнє людство". У нас навіть більше аніж ті злощасні 1.75рази
chipmunk написав:якось сумнівно що 89% голосунів мають реальну мінімалку...
Такие опросы в Украине - изначально глупость. Почти никто из имеющих сбережения в этом постороннему человеку не признается. Могут отобрать грабители, государство может обложить каким-то налогом, в лучшем случае - лишить льгот.