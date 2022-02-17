Міністерство охорони здоров'я України зареєструвало для екстреного застосування (лікування коронавірусу) ще одні ліки. Мова йде про препарат "Паксловід".
Дивися повний текст Ліки від COVID. В Україні зареєстрували ще один препарат.
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Додано: Чет 17 лют, 2022 13:09
Ліки від COVID. В Україні зареєстрували ще один препарат
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ліки від COVID. В Україні зареєстрували ще один препарат.
Додано: Чет 17 лют, 2022 13:09
Цена вопроса?Почему умолчали о цене препарата?Или,как всегда "в мутной воде кто то хочет наловить форельки"?
Додано: Чет 17 лют, 2022 13:26
Додано: Чет 17 лют, 2022 16:53
новый ковид переносится намного проще гриппа (мы и куча других людй переболели) неделя прошла ничего толком не поняли и дальше как кони бегаем. уже не актуально это.
Додано: Чет 17 лют, 2022 19:00
С последним ковидом даже болеть больше 5 дней не дают,либо в Соцстрахе банально закончились деньги и всех гонят работать с вирусом или нет либо где то поняли что последний штам это природная прививка и решили делать таким образом массовый иммунитет, а все эти искусственные прививки до одного места...
Додано: П'ят 18 лют, 2022 08:58
Так с последним ковидом даже и не болеют больше 5 дней.
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