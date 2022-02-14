Міністерство охорони здоров'я України зареєструвало для екстреного застосування (лікування коронавірусу) ще одні ліки. Мова йде про препарат "Паксловід".
Дивися повний текст Ліки від COVID. В Україні зареєстрували ще один препарат.
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Додано: Чет 17 лют, 2022 13:09
Ліки від COVID. В Україні зареєстрували ще один препарат
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ліки від COVID. В Україні зареєстрували ще один препарат.
Додано: Чет 17 лют, 2022 13:09
Цена вопроса?Почему умолчали о цене препарата?Или,как всегда "в мутной воде кто то хочет наловить форельки"?
Додано: Чет 17 лют, 2022 13:26
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