Верховна Рада повторно проголосувала за закон про віртуальні активи з пропозиціями президента.
Дивися повний текст Рада легалізувала віртуальні активи.
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Додано: Чет 17 лют, 2022 15:14
Рада легалізувала віртуальні активи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада легалізувала віртуальні активи.
Додано: Чет 17 лют, 2022 18:44
Отличная новость! Давно пора, учитывая, что по проникновению крипты в массы, Украина в ТОП-5 среди стран мира
Додано: Чет 17 лют, 2022 19:21
Re: Рада легалізувала віртуальні активи
"кроме того, это значит, что украинцы смогут задекларировать свои доходы в виртуальных активах."
Неужели плату за товар/услуги можно будет в крипте принимать? Или только в криптогривне?
Додано: П'ят 18 лют, 2022 00:03
Додано: П'ят 18 лют, 2022 01:13
Понятно, что снимут, но сейчас, если принимать оплату в крипте, то при выводе в гривну попадаешь на НДФЛ на всю сумму. В лучшем случае, если предприниматель-единщик, можно закосить, что эты ты оказал услугу обменнику и заплатить только 5%, но налоговая может за это сделать аяяй. Если сделают, как для ВЭД: официально принял оплату, заплатил налог по текущему курсу (если на общей системе, то ещё потом за курсовую разницу доплатил) и делай с этой валютой на счету чего хошь - будет круто. Но терзают смутные сомнения, что такое у нас примут.
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