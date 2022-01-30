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Рада легалізувала
віртуальні активи

Рада легалізувала віртуальні активи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 15:14

Рада легалізувала віртуальні активи

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада повторно проголосувала за закон про віртуальні активи з пропозиціями президента.

Дивися повний текст Рада легалізувала віртуальні активи.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 18:44

Отличная новость! Давно пора, учитывая, что по проникновению крипты в массы, Украина в ТОП-5 среди стран мира
fishman
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 19:21

Re: Рада легалізувала віртуальні активи

"кроме того, это значит, что украинцы смогут задекларировать свои доходы в виртуальных активах."
Неужели плату за товар/услуги можно будет в крипте принимать? Или только в криптогривне?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 00:03

  moveton написав:"кроме того, это значит, что украинцы смогут задекларировать свои доходы в виртуальных активах."
Неужели плату за товар/услуги можно будет в крипте принимать? Или только в криптогривне?


Прежде всего это значит, что с задекларированого попытаются налоги снять.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 01:13

  drevlyanin написав:Прежде всего это значит, что с задекларированого попытаются налоги снять.

Понятно, что снимут, но сейчас, если принимать оплату в крипте, то при выводе в гривну попадаешь на НДФЛ на всю сумму. В лучшем случае, если предприниматель-единщик, можно закосить, что эты ты оказал услугу обменнику и заплатить только 5%, но налоговая может за это сделать аяяй. Если сделают, как для ВЭД: официально принял оплату, заплатил налог по текущему курсу (если на общей системе, то ещё потом за курсовую разницу доплатил) и делай с этой валютой на счету чего хошь - будет круто. Но терзают смутные сомнения, что такое у нас примут.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 05:57

недавно выводил 1000 грн. с украинской биржи, пришло 20 платежей по 50 грн., будто бы пополнение через терминал )

пока не начнут облагать НДФЛ каждый перевод на карту, это все можно будет обойти... так что, как говориться, ждем и запасаемся попкорном...

в конце концов, можно разбогатеть в крипте и не выводить ее, а просто свалить в какой-нить Сальвадор )))
Tamagoch
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