Верховна Рада повторно проголосувала за закон про віртуальні активи з пропозиціями президента.
Дивися повний текст Рада легалізувала віртуальні активи.
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Додано: Чет 17 лют, 2022 15:14
Рада легалізувала віртуальні активи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада легалізувала віртуальні активи.
Додано: Чет 17 лют, 2022 18:44
Отличная новость! Давно пора, учитывая, что по проникновению крипты в массы, Украина в ТОП-5 среди стран мира
Додано: Чет 17 лют, 2022 19:21
Re: Рада легалізувала віртуальні активи
"кроме того, это значит, что украинцы смогут задекларировать свои доходы в виртуальных активах."
Неужели плату за товар/услуги можно будет в крипте принимать? Или только в криптогривне?
Додано: П'ят 18 лют, 2022 00:03
Додано: П'ят 18 лют, 2022 01:13
Понятно, что снимут, но сейчас, если принимать оплату в крипте, то при выводе в гривну попадаешь на НДФЛ на всю сумму. В лучшем случае, если предприниматель-единщик, можно закосить, что эты ты оказал услугу обменнику и заплатить только 5%, но налоговая может за это сделать аяяй. Если сделают, как для ВЭД: официально принял оплату, заплатил налог по текущему курсу (если на общей системе, то ещё потом за курсовую разницу доплатил) и делай с этой валютой на счету чего хошь - будет круто. Но терзают смутные сомнения, что такое у нас примут.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 05:57
недавно выводил 1000 грн. с украинской биржи, пришло 20 платежей по 50 грн., будто бы пополнение через терминал )
пока не начнут облагать НДФЛ каждый перевод на карту, это все можно будет обойти... так что, как говориться, ждем и запасаемся попкорном...
в конце концов, можно разбогатеть в крипте и не выводить ее, а просто свалить в какой-нить Сальвадор )))
Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:43
Какой-то личный обменник при бирже? Странно так. Я всякими разными обменниками пользуюсь (смотря у кого сегодня курс лучше) - везде платежи по несколько тысяч, хотя и до 30k.
Смысл нового закона в том, чтобы оформление дохода в крипте официальным получалось дешевле, чем НДФЛ. Но если сильно хочется платить полный НДФЛ, то можно и обойти, конечно.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:30
Раньше, если единщика ловили на приеме платежей, отличных от гривны, то он сразу становился не единщиком. Думаю, это и сейчас так.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:44
Это в каком веке? Единщик уже много лет (не скажу сколько точно, но тогда, когда ввели принудительную продажу 50% валюты, народ уже этой возможностью активно пользовался) может иметь валютный счёт и получать на него оплату. Для налогов это считается, как поступление в гривне по курсу НБУ на день поступления на счёт. Только, в отличие от гривневых платежей, банки требуют копию договора с контрагентом в котором указаны реквизиты именно этого счёта (вот сейчас Привату вожжа под хвост попала и он всем номера валютных счетов поменял - требует и копии договоров новые прислать). ИТ-предпринимателей, которые так получают вообще весь доход, сейчас, если не большинство то, по крайней мере, очень много.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:03
В позапрошлом веке.
Более корректно будет сказать, на приеме платежа не в денежной форме. А дальше уже зависит от того, как прописано в законе. Если виртуальные активы считаются этой самой денежной формой, то еще ок, но учитывая, что НБУ даже электронные деньги не признавал денежной формой, то сами понимаете.
Ну и если нет, то признают продажу за крипту бартерной операцией, и ждите СЮРПРИЗ (последняя статья).
ПКУ
291.6. Платники єдиного податку першої - третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).
293.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків:
3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;
298.2.3. Платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, у таких випадках та в строки:
4) у разі застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 291.6 статті 291 цього Кодексу, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків;
Ну так кто там в каком веке?
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