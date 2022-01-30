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Рада легалізувала
віртуальні активи

Рада легалізувала віртуальні активи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:12

  alter написав:Более корректно будет сказать, на приеме платежа не в денежной форме. А дальше уже зависит от того, как прописано в законе. Если виртуальные активы считаются этой самой денежной формой, то еще ок, но учитывая, что НБУ даже электронные деньги не признавал денежной формой, то сами понимаете.

Вот именно. В любой денежной форме, а не только в гривне. Доллары можно и принимать и ими расплачиваться. Будет ли признана крипта таковой: вопрос. Но если не будет, значит никакой дополнительной легализации и не произошло. Владеть и передавать другим крипту и сейчас никто в Украине не запрещает.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:53

  moveton написав:
  alter написав:Более корректно будет сказать, на приеме платежа не в денежной форме. А дальше уже зависит от того, как прописано в законе. Если виртуальные активы считаются этой самой денежной формой, то еще ок, но учитывая, что НБУ даже электронные деньги не признавал денежной формой, то сами понимаете.

Вот именно. В любой денежной форме, а не только в гривне. Доллары можно и принимать и ими расплачиваться. Будет ли признана крипта таковой: вопрос. Но если не будет, значит никакой дополнительной легализации и не произошло. Владеть и передавать другим крипту и сейчас никто в Украине не запрещает.


Доллары можно принимать только не с территории Украины. Поэтому я и написал изначально про гривну, не учитывая ЗЕД. И еще раз подчеркиваю, НБУ даже электронные деньги не признал денежной формой. На эту тему есть его письмо. И в тексте законопроекта я ничего не нашел о том что виртуальные активы это денежная форма. Поэтому думаю, что о официальном приеме крипты для оплаты товара можно пока забыть. У нас все имеет право продаваться только за гривну.
alter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:05

  alter написав:Поэтому думаю, что о официальном приеме крипты для оплаты товара можно пока забыть.

Да я сам удивлюсь, если разрешат. Но вот же, кричат, что легализовали, а кроме, как быть деньгами, больше в крипте легализовывать и нечего.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:10

  drevlyanin написав:
  moveton написав:"кроме того, это значит, что украинцы смогут задекларировать свои доходы в виртуальных активах."
Неужели плату за товар/услуги можно будет в крипте принимать? Или только в криптогривне?


Прежде всего это значит, что с задекларированого попытаются налоги снять.

Ага, фсбешний агент Гетьманцов-послідовник азарова уже, мабуть, потирає свої пітні долоні ...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:21

  moveton написав:
  alter написав:Поэтому думаю, что о официальном приеме крипты для оплаты товара можно пока забыть.

Да я сам удивлюсь, если разрешат. Но вот же, кричат, что легализовали, а кроме, как быть деньгами, больше в крипте легализовывать и нечего.

Вот прямо совсем нечего :lol:
Золото вполне легально в любом (ок -- почти) банке можно купить. Вэлкам в магазин со слиточком :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:32

  _hunter написав:Вот прямо совсем нечего :lol:

Вот прям и нечего. Крипта - это субстанция, специально придуманная, чтобы быть деньгами. Что в ней в принципе может быть не легального? Создавать, иметь, распространять, как у наркотиков? Это всё разрешено. Остапётся только использование в качестве именно денег, а не товара, как золота. В этом плане пока не легально, но может и действительно новый закон легализует. Формулировка "украинцы смогут задекларировать свои доходы в виртуальных активах", т.е. не гривневый доход от спекуляций, не сами активы, а именно доход в активах заставила предположить, что этот самый доход тоже будет легален, т.е. крипту можно будет легально получить в качестве оплаты. Хотя да, может задекларировать-то можно, но потом за это же и посадят :mrgreen:
moveton
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  #<12
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