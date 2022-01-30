Рада легалізувала віртуальні активи

Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:32

_hunter написав: Вот прямо совсем нечего Вот прямо совсем нечего

Вот прям и нечего. Крипта - это субстанция, специально придуманная, чтобы быть деньгами. Что в ней в принципе может быть не легального? Создавать, иметь, распространять, как у наркотиков? Это всё разрешено. Остапётся только использование в качестве именно денег, а не товара, как золота. В этом плане пока не легально, но может и действительно новый закон легализует. Формулировка "украинцы смогут задекларировать своив виртуальных активах", т.е. не гривневый доход от спекуляций, не сами активы, а именно доход в активах заставила предположить, что этот самый доход тоже будет легален, т.е. крипту можно будет легально получить в качестве оплаты. Хотя да, может задекларировать-то можно, но потом за это же и посадят