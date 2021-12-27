Верховна Рада встановила народним депутатам розміри посадових окладів.
Дивися повний текст Депутатам встановили розміри посадових окладів.
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Додано: Чет 17 лют, 2022 16:04
Депутатам встановили розміри посадових окладів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депутатам встановили розміри посадових окладів.
Додано: Чет 17 лют, 2022 17:06
Тракторист
На прожиточный минимум живут батраки,наполняющие бюджет из которого "люди первого сорта" устанавливают себе зарплаты.
Додано: Чет 17 лют, 2022 17:56
Это как спрашивать, а слабо в рот лампочку засунуть. Засунуть наверно можно. но зачем? Да и как ее от туда потом вытянуть. Начнем с того, что депутатом желательно чтоб был умный человек, а умный в Украине получает не как не меньше пары тысяч долларов доходов: машина, обучение, лечение, частные школы, отдых и т.д. - на все нужны деньги. Получая меньше явно качество жизни пострадает. Хватить такому человеку зп депутата - конечно нет. Поэтому есть партийная касса и конверты. По этому человек который хочет что-то изменить вынужден на нее считывать. И чем больше проголосовал не так как решила партия, тем меньше денег получил. Чем меньше ЗП тем больше зависим человек от партии. Если человеку хватает этих денег почти наверняка он вообще не поймет за что голосует - вспоминаем казака Гаврилюка. Кричать за уменьшение депутатской зарплаты, это как насрать в квартире чтоб соседям воняло.
Додано: Чет 17 лют, 2022 18:07
Зп депутата должна быть от 250 000. Сейчас они так и получают только в конверте и когда раком стоят перед клоуном
Додано: Чет 17 лют, 2022 21:31
l4567, что помешает депутату получать еще +250к в конверте к официальной ЗП и продолжать стоять раком?
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