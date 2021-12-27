Депутатам встановили розміри посадових окладів

daonet -а почему вы решили, что он по себе судит, судят обычно по знакомым\друзьям.
У нас действительно проблема с продажностью людей, посему начинать что-то менять, нужно с себя!
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:09
daonet -а почему вы решили, что он по себе судит, судят обычно по знакомым\друзьям.
У нас действительно проблема с продажностью людей, посему начинать что-то менять, нужно с себя!
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