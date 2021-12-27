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Депутатам встановили
розміри посадових окладів

Депутатам встановили розміри посадових окладів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:09

daonet -а почему вы решили, что он по себе судит, судят обычно по знакомым\друзьям.
У нас действительно проблема с продажностью людей, посему начинать что-то менять, нужно с себя!
evaw_tarsh
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Повідомлень: 12
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