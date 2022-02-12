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Експерти KSE спрогнозували
сценарії розвитку української...

Експерти KSE спрогнозували сценарії розвитку української...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 17:24

Експерти KSE спрогнозували сценарії розвитку української...

Пропонуємо до обговорення:
KSE Institute сформував прогноз трьох сценаріїв розвитку української економіки протягом 2022 року.

Дивися повний текст Експерти KSE спрогнозували сценарії розвитку української економіки та курс гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 17:24

Ясно, значит 27,5 к лету будет
ВIВ
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Модератори: Ірина_, Модератор

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