KSE Institute сформував прогноз трьох сценаріїв розвитку української економіки протягом 2022 року.
Дивися повний текст Експерти KSE спрогнозували сценарії розвитку української економіки та курс гривні.
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Додано: Чет 17 лют, 2022 17:24
Експерти KSE спрогнозували сценарії розвитку української...
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Дивися повний текст Експерти KSE спрогнозували сценарії розвитку української економіки та курс гривні.
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