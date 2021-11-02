За останні 7 років бюджети міст-мільйонників зросли вдвічі. А бюджет Одеси — навiть втричi.
Дивися повний текст Як змінилися бюджети міст-мільйонників за останні 7 років (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:25
Як змінилися бюджети міст-мільйонників за останні 7...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як змінилися бюджети міст-мільйонників за останні 7 років (інфографіка).
Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:25
За керування Кличка бюджет зріс на 42млрд.грн, хтось реально відчув покращення в місті відповідне зростанню бюджета?
Де гроші?
Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:59
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|