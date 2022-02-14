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Стало відомо, коли українці
отримають перші іпотечні...

Стало відомо, коли українці отримають перші іпотечні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:39

Стало відомо, коли українці отримають перші іпотечні...

Пропонуємо до обговорення:
У березні в Україні запустять програму «Доступна іпотека 5%», яка передбачає іпотечне кредитування населення під 5%.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:39

Молодёжное кредитование уже запускали. Помним.
R.I.P.
Omega
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:00

5% наверное тоже только перввый год как и с 15%?
egor6508
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Модератори: Ірина_, Модератор

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