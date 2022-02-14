У березні в Україні запустять програму «Доступна іпотека 5%», яка передбачає іпотечне кредитування населення під 5%.
Дивися повний текст Стало відомо, коли українці отримають перші іпотечні кредити під 5%.
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:39
Стало відомо, коли українці отримають перші іпотечні...
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Дивися повний текст Стало відомо, коли українці отримають перші іпотечні кредити під 5%.
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