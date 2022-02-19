Україна може закупити 30-40 тисяч планшетів Apple для...

Додано: Суб 19 лют, 2022 15:09

p_a_l написав: А если я спрошу почему не планшеты подешевле и не яблочные, я буду считаться российским шпийоном? Меня за это могут расстрелять? А то я позавчера имел место спросить почему окна целые? Так у модеров (не этого сайта) начался разрыв проходов А если я спрошу почему не планшеты подешевле и не яблочные, я буду считаться российским шпийоном? Меня за это могут расстрелять? А то я позавчера имел место спросить почему окна целые? Так у модеров (не этого сайта) начался разрыв проходов

Целые потому, что жахнули болванкой. А вот как получилось жахнуть почти под прямым углом что по горизонтали, что по вертикали. Учитывая, что в сотне-другой метров по пути полета снаряда жилой 5-этажный дом. Ну ок, стреляли навесом, но таблицы стрельбы 122-мм гаубицы подсказывают, что с расстояния 6 км, с которого в принципе можно попасть в стену под углом, близким к прямому, угол падения 30+ градусов, а полка с игрушками под входным отверстием цела. Да и то, чтобы попасть в ту стену под углом, напоминающим прямой, гаубицу нужно выкатить прямо на взорванный мост через Северский Донец, 100 метров до украинских позиций. Если стрелять с юга, как рисует беллингкет, снаряд пойдет по касательной, если даже провалит стену, то вид отверстия будет совершенно иной. Да и угол здания уедет, и плиты перекрытия разойдутся, а штукатурка на потолке визуально цела.Координаты точки попадания 48.67387441057093, 39.45133911135367, координаты моста 48.63520926477124, 39.511532167884845. Линия разграничения проходит по реке Северский Донец южнее детского сада.P.S.: кстати, наблюдателей ОБСЕ к садику не подпустили, смотрели с расстояния 30-50 метров, цитата из отчета:"Команде СММ удалось провести оценку только с расстояния примерно в 50 м от северовосточного фасада и около 30 м от юго-западного фасада поврежденного здания, поскольку сотрудник правоохранительных органов не позволил наблюдателям приблизиться к месту происшествия, заявив, что ведется расследование."