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Понад 90% ринку таксі в Україні
працює в «тіні» — профспілка

Понад 90% ринку таксі в Україні працює в «тіні» — профспілка
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 22:33

Понад 90% ринку таксі в Україні працює в «тіні» — профспілка

Пропонуємо до обговорення:
Рівень тінізації таксомоторної галузі перевищує 90%, й подолати системну кризу допоможуть лише комплексні зміни законодавства.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 22:33

Председатель бы определился, так полное отсутствие контроля или кто-то диктует правила игры? А если диктуют, но не контролируют выполнение, то не понятно почему у таксистов такой узкий выбор.
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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