Рівень тінізації таксомоторної галузі перевищує 90%, й подолати системну кризу допоможуть лише комплексні зміни законодавства.
Дивися повний текст Понад 90% ринку таксі в Україні працює в «тіні» — профспілка.
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Додано: Суб 19 лют, 2022 22:33
Понад 90% ринку таксі в Україні працює в «тіні» — профспілка
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Дивися повний текст Понад 90% ринку таксі в Україні працює в «тіні» — профспілка.
Додано: Суб 19 лют, 2022 22:33
Председатель бы определился, так полное отсутствие контроля или кто-то диктует правила игры? А если диктуют, но не контролируют выполнение, то не понятно почему у таксистов такой узкий выбор.
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