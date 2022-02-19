Порівняння цін на продукти у Польщі та Україні

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l4567 написав:Покупательная способность граждан страны НАТО в разы выше чем в любой не свободной стране. Сравнивать Францию с казахстаном и россией просто смешно)))
Коллеги, давайте помгить, что это - экономический форум, а не политинформация для сельского колледжа. Покупательная способность зависит от многих факторов,но не от членства в военных блоках. Сравним членов ЕС и НАТО Болгарию и Румынию с Швецией, Финляндией или Австралией. Свобода здесь тоже постольку поскольку. Например,в рейтинге лёгкости ведения бизнеса Россия и Белоруссия стоят выше Украины. А саудовская Аравия, как бы ни ругали ее за недемократичность, живёт лучше многих "демократий". И дело не в самой свободе, а в сопутствующих факторах - коррупция, доступность ресурсов, возможности для развития и т.д. В любом экономическом ВУЗе это рассказывают не на первом, так на втором курсе
1. В НАТО мы стремимся не только что там свободные страны которы производят и потребляют больше половины мирового ВВП а хотябы потому что нам нужно уменьшить расходы на армию. и это разве не экономика)). 2. Сравниваешь говно с конфеткой. Просто если вспоминаеш рассию и белорусь в плане экономики то любого экономиста может вырвать особено в стране НАТО))
yama написав:молочка у поляків дотаційна, тобто бізнесменам \фермерам доплачують за те що вони працюють , а у нас навпаки оподатковують фермерів і всіх молочників
Це взагалі звідки інформація? Відомі суми дотацій? Та навіть якщо дотаційна, для чого продавати молоко дешевше, якщо ніхто не заважає дещо підняти його ціну і зменшити кількість дотацій. І взагалі дуже набридла ця тема дотаційності, таке враження що у нас її повторюють лише заради повторення. Куди не плюнь, все в них там дотаційне, починаючи від хліба, проходячи через транспорт і завершуючи виробництвом та інфраструктурним розвитком. А де вони гроші на все беруть якщо все таке дотаційне? Аааа, дійсно, Німеччина всім роздає. А де вона такі гроші бере?
Повна дурня з цим поясненням що в них дешевше саме через дотаційність. Маю великі сумніви, а дивлячись на нашу 0.85-літрову тару, закрадається думка що справа лише в тому що наші виробники просто ставлять ціну зі стелі
Сравнение с Польшей очень даже корректное. Наглядное. В 1991году обе страны одинаково начали строить рыночную экономику, выпав из-под пяты плановой экономики "Большого брата". Только поляки рьяно бросились разрушать все признаки социализма в своей экономике. А в Украине продолжили строить социализм с рыночным лицом. В итоге через пару лет после старта жизнь бедного украинца была даже лучше, чем жизнь бедного поляка но... потом все резко поменялось. Мы продолжили падение, а Польша пошла на взлет. И членство в ЕС - это не причина хорошей жизни, а следствие того, что поляки ради него готовы были пожертвовать многим.
Где вас тупых таких набирают)) вся рассийская экономика это нефть, газ и др. сырье. Причем свои нефтедоллары даже не могут вложить на примере Сауд. аравии как писали выше)) теперь представь свой китай без эпл майкрософт гугл андроид тесла и др компаний созданых капиталистами. Коммунисты в ссср даже трусы себе не могли в достат. колличесте пошыть так и жили без трусов но на танках))
l4567 написав:1. В НАТО мы стремимся не только что там свободные страны которы производят и потребляют больше половины мирового ВВП а хотябы потому что нам нужно уменьшить расходы на армию. и это разве не экономика)). 2. Сравниваешь говно с конфеткой. Просто если вспоминаеш рассию и белорусь в плане экономики то любого экономиста может вырвать особено в стране НАТО))
Капець, що у людей в голові. Вступивши в НАТО в України зменшаться військові витрати?! В якому селі вам такі казочки розповідали? Там один тільки перехід на стандарти НАТО вимагатиме збільшення витрат у рази. Може ви ще й сподіваєтеся, що хлопці з Провансу чи Вірджинії будуть замість вас воювати, поки ви на форумах зависаете? п.с. Як був в Україні в головах у більшості населення патерналізм, так і залишився, на жаль. Усі сподівання не на себе, а на доброго царя, ой пробачте, НАТО та ЄС.